На Луганщине перевернулась маршрутка, девять человек получили травмы

По предварительным данным, водитель микроавтобуса пытался избежать столкновения с автомобильной шиной, лопнувшей на грузовике, который двигался впереди.

Фото с места события
Фото: Полиция Луганской области
Фото с места события

Сегодня утром в Луганской области перевернулся маршрутный автобус "Мерседес спринтер". Девять пассажиров с травмами доставлены в больницу города Счастье.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Инцидент произошел примерно в 4 часа утра на 68 км автодороги Н-21 Старобельск - Донецк (недалеко от г. Счастье).

"По предварительной информации, автомобиль "Мерседес" сообщением Харьков - Станица-Луганская перевернулся в результате того, что водитель микроавтобуса пытался избежать столкновения с препятствием, которое внезапно возникло на дороге, а именно - автомобильной шиной, которая лопнула на автомобиле "Рено Магнум", который двигался впереди", - говорится в сообщении.

Фото с места события
Фото: Полиция Луганской области
Фото с места события
Фото с места события
Фото: Полиция Луганской области
Фото с места события
Фото с места события
Фото: Полиция Луганской области
Фото с места события
Фото с места события
Фото: Полиция Луганской области
Фото с места события

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, сегодня ночью в Ровенской области рейсовый автобус Киев-Вроцлав попал в ДТП. В салоне находились 40 граждан Украины.

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