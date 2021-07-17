На Львовщине двое молодых людей погибли в аварии с грузовиком

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото с места события
Фото: https://varta1.com.ua/
Фото с места события

Два человека, в том числе один несовершеннолетний, погибли во Львовской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 3 часов утра на автодороге Н-02 «Львов-Тернополь», возле с. Подберезцы Львовского района. По информации следствия, несовершеннолетний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2105» выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем «МАН».

Фото с места события
Фото: https://varta1.com.ua/
Фото с места события

"В результате ДТП двое пассажиров автомобиля «ВАЗ-2105» - жительница с. Куровичи, 2004 года рождения (несовершеннолетний ребенок), и лицо, место жительства которого неизвестно, 2000 года рождения, погибли на месте происшествия. Водителя «ВАЗ-2105» госпитализировали в ГДКБ г. Львова", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, сегодня ночью в Ровенской области рейсовый автобус Киев-Вроцлав попал в ДТП. В салоне находились 40 граждан Украины.

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