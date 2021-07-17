Kia представила обновленный Kia Sorento

Компания Kia представила свой обновленный кроссовер Kia Sorento. Он, помимо всего прочего, получил новейший логотип южнокорейского автогиганта.

Kia представила обновленный Kia Sorento

Обновленный Kia Sorento внешне не очень сильно отличается от модели предыдущего поколения. Главное отличие – новый логотип Kia. Такой логотип мы видим на передней и задней части, а также в салоне.

У нового Sorento будет такой же комфорт, удобство и производительность, как и у модели предыдущего года выпуска.

В линейке двигателей никаких изменений не произошло. Базовым силовым агрегатом по-прежнему будет 2,5 л двигатель мощностью 191 л.с. Также покупателям предложат версию с четырехцилиндровым 2,5 л мотором с турбонаддувом мощностью 281 л.с.

Kia представила обновленный Kia Sorento

Обновленный кроссовер Kia Sorento благодаря своей гибридной силовой установке сможет проехать на одной электротяге 30 км.

Продажи обновленного Kia Sorento начнутся уже в ближайшее время. Но сколько он будет стоить – мы пока не знаем.

Kia представила обновленный Kia Sorento

Напомним, ранее в Сети показали обновленный внедорожник Kia Telluride.


Максимов Віталій, Тудей

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