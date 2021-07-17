В Молдове на год перекроют трассу, соединяющую Румынию и Украину

Дорогу перекроют на год из-за ремонта моста.

В Молдове на год перекроют движение на участке трассы M1, соединяющей Румынию и Украину.

Об этом пишет newsmaker.md со ссылкой на Государственную администрацию дорог.

Перекрытие связано с ремонтом моста, который начнется 19 июля и продлится до конца июня 2022 года.

Фото: скриншот

"Таким образом, с 19 июля на год перекроют движение на магистрали M1, которая начинается от границы с Румынией и пересекает Леуш, Кишинёв, Дубоссары и заканчивается на границе с Украиной", - говорится в сообщении.

Поэтому движение перенаправляют на трассы R4 R6 - Гояны - Криуляны - M1 и G72 R6 - Браниште - Криуляны.

Водителей, пересекающих трассу M1, просят соблюдать временные дорожные знаки и объезжать участок дороги, который ремонтируется.

Фото: скриншот

Напомним, дорогу, которая ведет к украинско-румынской границе, расширят и отремонтируют. Ремонтом охвачен участок длиной почти 5 километров.

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