ТОП-10 лучших трехлетних автомобилей по техническому состоянию

Многие водители под надежностью автомобиля вполне справедливо понимают беспроблемную работу двигателя, коробки передач, электроники. Исходя из этого, эксперты, проанализировав данные десятков тысяч машин, которые продаются на платформе CarPriсe, назвали 10 трехлетних моделей с самыми высокими балами по шкале "техническое состояние агрегатов".

ТОП-10 лучших трехлетних автомобилей по техническому состоянию

Эксперты проверили каждый автомобиль по 150 параметрам, начиная от двигателя и заканчивая электрикой и электроникой.

В результате первое место в этом рейтинге занял компактный Kia Cerato третьего поколения (речь идет про обновленную модель). Он набрал высший бал в десятках осмотрах. Эксперты говорят, что редко, когда все осмотренные машины имеют такую оценку по множеству технических параметров.

Второе место занял кроссовер Nissan Qashqai второго поколения, который выпускают с 2013 года. На работу двигателя, коробки передач, электрики, электроники, подвески у него не было нареканий.

Компактный кроссовер Toyota RAV4 четвертого поколения занял в этом рейтинге третье место. Речь идет про обновленную модель.

ТОП-10 лучших трехлетних автомобилей по техническому состоянию

Эксперты также отметили надежность агрегатов Kia Soul второго поколения и Mitsubishi Outlander третьего поколения – 4-е и 5-е место соответственно.

В десятку моделей с самыми высокими балами по шкале "техническое состояние агрегатов" также вошли Kia Sportage четвертого поколения, Volkswagen Tiguan второго поколения, Hyundai Creta первого поколения, Skoda Octavia третьего поколения и Kia Optima четвертого поколения.

Напомним, ранее эксперты назвали десять автомобилей, которые можно покупать даже с большим пробегом.


Максимов Віталій, Тудей

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