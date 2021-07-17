Польша ввела дополнительное требование для авиатуристов

В Польше с 17 июля установлено дополнительное требование для туристов, прибывающих в страну авиатранспортом. Нововведение действует на основании распоряжения Совета министров страны от 9 июля.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на польское правительство.

Им нужно обязательно заполнить онлайн карту местонахождения путешественника (eKLP), подтверждение о выполнении этого действия необходимо для пересечения границы страны.

В ней нужно указать: страну, откуда начинается путешествие; номер рейса; дату прибытия; имя и фамилия; документ, удостоверяющий личность или номер PESEL (идентификационный код в Польше) свои контактные данные (телефон, адрес электронной почты); адреса всех мест, где человек собирается остановиться в течение первых 14 дней пребывания в Польше (например, отель, семейный дом, база отдыха), документ, подтверждающий выздоровление лица от коронавирусной болезни или полную вакцинацию, либо отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус .

Один человек может заполнить анкету для нескольких человек только при условии, если они все время будут находиться вместе (например, путешествие семьей).

Формуляр необходимо заполнить перед путешествием, во время него или перед проверкой пограничными органами в аэропорту.

Он пересылается в государственную санитарную инспекцию Польши , а подтверждение его заполнения нужно показать в распечатанном виде или на электронном устройстве обслуживающему персоналу в аэропорту.

Подтверждение по заполнению формуляра лицо получает на указанную электронную почту.

Заполнение этого формуляра будет помогать быстро находить и информировать пассажиров о том, что на борту самолета был инфицированный коронавирусом человек. Поэтому это позволит избежать бесконтрольного распространения коронавируса, объяснили польские чиновники.

Напомним, 4 июля в польском городе Познань рейс FR6705 ирландской авиакомпании Ryanair вылетел с задержкой более чем на час из-за того, что пилот запретил подниматься на борт десяткам украинцев.