Jeep разрабатывает компактный электрический SUV

Jeep планирует разработать и выпустить на рынок новый компактный внедорожник с электрической силовой установкой. Об этом рассказал глава американского автогиганта Кристиан Менье.

По его словам, новый электрический внедорожник Jeep будет даже меньше, чем Jeep Renegade. То есть это будет самый маленький автомобиль в модельной линейке Jeep.

Эту новинку создают на платформе STLA Small (CMP) концерна Stellantis. Поэтому можно предположить, что у нее будет много общего с новинкой от Alfa Romeo - электрокаром Brennero, а также с электрическим маслкаром от Dodge, который появится в продаже через три года.

К сожалению, технические характеристики компактного электрического внедорожника Jeep пока еще не известны. О нем вообще очень мало информации.

Менье говорит, что к 2025 году у каждой модели Jeep будет электрическая версия. При этом будет сделан акцент на системы помощи водителю и системы автономного вождения. Менье сказал, что сейчас очень серьезная конкуренция в сегменте внедорожников, но Jeep планирует остаться лидером.

Напомним, ранее эксперты немецкого журнала AUTO BILD назвали ТОП-5 лучших б/у внедорожников для бездорожья.