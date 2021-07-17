Число пострадавших в ДТП автобуса в Ровенской области возросло до 23 человек

Количество травмированных в ДТП рейсового автобуса "Киев-Вроцлав" на Ровенщине возросло до 23 человек. Три человека - в реанимации.

Об этом сообщили в МВД .

Полиция установила, что водитель двухэтажного автобуса марки "Setra" - 43-летний житель Хмельницкой области. Он, двигаясь из Киева в направлении города Радивилова, не справился с управлением, съехал в кювет, а транспортное средство перевернулось.

По предварительной информации, водитель уходил от наезда на пешехода, который двигался по проезжей части навстречу.

Известно, что в салоне кроме двух водителей находились ориентировочно 58 пассажиров - жителей Ровенской, Львовской, Закарпатской областей и г. Киев .

Пешеход и двое пассажиров госпитализированы в реанимационное отделение, еще двое находятся в травматологии Дубенской городской больницы, 11 - с незначительными травмами находятся в Радивиловский ЦРБ.

Кроме того, семь пассажиров с различными травмами госпитализированы в Бродовскую центральную городскую больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, ранее ГСЧС сообщила о 16 травмированных в результате ДТП. Авария произошла в ночь на 17 июля.