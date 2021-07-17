В Николаевской области разбился вертолет, погибли два человека

В Николаевской области в результате авиакатастрофы погибли два человека.

Об этом сообщили местные чрезвычайники.

17 июля в 5:46 на спецлинию "101" поступило сообщение о пожаре вертолета частного агропредприятия, потерпевшего авиакатастрофу и упавшего на поле возле с. Зайве.

"К месту происшествия направлены отделения 21 государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области", - говорится в сообщении.

Во время полета в вертолете Mi-2 находились два человека, в результате авиакатастрофы оба погибли.

Пожар, площадь которого составила 6 кв. м, пожарные в 06:15 локализовали и в 6:35 - ликвидировали.

Для установления обстоятельств чрезвычайной ситуации дополнительно привлечена оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области и сотрудники полиции.

Напомним, в декабре прошлого года в Тернопольской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб.

В том же месяце самолет упал вблизи села Гоголев в Броварском районе Киевской области. В результате два человека получили травмы.