В Николаевской области разбился вертолет, погибли два человека

В авиакатастрофу попал вертолет частного агропредприятия.

В Николаевской области в результате авиакатастрофы погибли два человека.

Об этом сообщили местные чрезвычайники.

17 июля в 5:46 на спецлинию "101" поступило сообщение о пожаре вертолета частного агропредприятия, потерпевшего авиакатастрофу и упавшего на поле возле с. Зайве.

"К месту происшествия направлены отделения 21 государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области", - говорится в сообщении.

Во время полета в вертолете Mi-2 находились два человека, в результате авиакатастрофы оба погибли.

Пожар, площадь которого составила 6 кв. м, пожарные в 06:15 локализовали и в 6:35 - ликвидировали.

Для установления обстоятельств чрезвычайной ситуации дополнительно привлечена оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области и сотрудники полиции.

Напомним, в декабре прошлого года в Тернопольской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб.

В том же месяце самолет упал вблизи села Гоголев в Броварском районе Киевской области. В результате два человека получили травмы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
YanAir вторые сутки держит в Борисполе пассажиров: уставшие люди еще со вчерашнего утра не могут вылететьYanAir вторые сутки держит в Борисполе пассажиров: уставшие люди еще со вчерашнего утра не могут вылететь
SkyUp массово сокращает авирейсы за границу: куда отменены вылетыSkyUp массово сокращает авирейсы за границу: куда отменены вылеты
В Сети показали кросс-седан Hyundai SonataВ Сети показали кросс-седан Hyundai Sonata
Под Киевом легковой автомобиль с 13 людьми перевернулся на крышу, двое погибших (обновлено)Под Киевом легковой автомобиль с 13 людьми перевернулся на крышу, двое погибших (обновлено)
Под Киевом легковой автомобиль с 16 людьми перевернулся на крышу, погибли водитель и 7-летний мальчик (обновлено)Под Киевом легковой автомобиль с 16 людьми перевернулся на крышу, погибли водитель и 7-летний мальчик (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
В Ровенской области рейсовый автобус попал в ДТП, 16 пассажиров госпитализированыВ Ровенской области рейсовый автобус попал в ДТП, 16 пассажиров госпитализированы
Двое юношей на Ровенщине погибли в ДТП с участием американских гражданДвое юношей на Ровенщине погибли в ДТП с участием американских граждан
Участок дороги Единства во Львовской области капитально отремонтируют по всей протяженностиУчасток дороги Единства во Львовской области капитально отремонтируют по всей протяженности
Вертолет армии США Black Hawk аварийно сел в центре БухарестаВертолет армии США Black Hawk аварийно сел в центре Бухареста
В ДТП погиб майор полиции Донецкой области, который вез задержанного за изнасилованиеВ ДТП погиб майор полиции Донецкой области, который вез задержанного за изнасилование
Под Киевом легковой автомобиль с 16 людьми перевернулся на крышу, погибли водитель и 7-летний мальчик (обновлено)Под Киевом легковой автомобиль с 16 людьми перевернулся на крышу, погибли водитель и 7-летний мальчик (обновлено)
Укрзализныця рассказала, какие еще рейсы задерживаются после схождения поезда с рельсов в Киевской областиУкрзализныця рассказала, какие еще рейсы задерживаются после схождения поезда с рельсов в Киевской области
Авиация МВД получила пятый за год вертолет по контракту с французамиАвиация МВД получила пятый за год вертолет по контракту с французами
В Яремче автомобиль сорвался с обрыва, погибли четыре человекаВ Яремче автомобиль сорвался с обрыва, погибли четыре человека
В Польше вертолет с гражданами Украины упал в воду, три человека госпитализированыВ Польше вертолет с гражданами Украины упал в воду, три человека госпитализированы
Последние новости
Подгружаем последние новости