В Сети показали новый Volkswagen Golf GTI 2002 года

На аукционе Silverstone продадут очень редкий хэтчбек Volkswagen Golf GTI четвертого поколения 2002 года выпуска, который за все время проехал только 12,8 км. То есть это практически новый автомобиль.

Этот Golf последние 19 лет простоял в гараже. Правда, все это время за ним очень хорошо следили – автомобиль находится практически в идеальном состоянии.

Только недавно этот редкий Golf GTI решили продать. Обратите внимание, что перед нами не стандартный Гольф, а специальная версия, которую в 2002 году выпустили к 25-летнему юбилею модели. Таких машин осталось мало. А практически без пробега – единицы, если вообще только один экземпляр.

Внешне такой спортивный Golf от стандартной версии можно отличить по бамперам, заднему диффузору, 18-дюймовым колесным дискам и т.д.

Какая будет стартовая цена простоявшего 19 лет в гараже Golf GTI – пока не известно. Ее обнародуют ближе к началу аукциона. Но можно сказать точно, что это дорогой автомобиль.

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