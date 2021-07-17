В Ровенской области рейсовый автобус попал в ДТП, 16 пассажиров госпитализированы
Автобус перевернулся в кювет.
В Ровенской области рейсовый автобус Киев-Вроцлав попал в ДТП с 40 украинцами в салоне.
Об этом сообщили местные чрезвычайники.
"17 июля в 3:45 на спецлинию "101" поступило сообщение о ДТП на автодороге между селом Крупец и городом Радивилов Дубенского района с участием рейсового автобуса сообщением Киев-Вроцлав", - говорится в сообщении.
Автобус перевернулся в кювет. Спасатели вывели из автобуса 10 пассажиров и с помощью специнструмента деблокировали 1 человека, который был зажат между сиденьями.
Сейчас в больнице находится 16 человек, их состояние оценивают медики.
К оказанию помощи были привлечены 4 единицы спецтехники ГСЧС и 20 спасателей.
Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливают сотрудники полиции.
Напомним, 11 июля под Киевом легковой автомобиль с 16 людьми перевернулся на крышу, погибли водитель и 7-летний мальчик. В салоне, в частности, было семеро детей в возрасте от 6 до 16 лет.