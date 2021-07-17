В команду разработчиков Apple Car привлекли создателя Apple Watch

Продолжая заниматься разработкой технологии автономного вождения, Apple усиливает команду специалистов проекта Project Titan. Как стало известно ресурсу Insider, к работе над автомобильным проектом привлечён Кевин Линч (Kevin Lynch).

В команду разработчиков Apple Car привлекли создателя Apple Watch

9to5mac.com

Линч является вице-президентом Apple по технологиям. Он участвовал разработке смарт-часов Apple Watch и связанных с ними функций для мониторинга здоровья. Insider утверждает, что Линч по-прежнему будет занимать пост вице-президента по технологиям, но теперь он сосредоточится на работе над Apple Car. Впрочем, пока неясно, как эти изменения повлияют на работу Линча с командами Apple Watch и Apple Health.

Некоторые обязанности Линча в команде Apple Health, которую возглавляет Джефф Уильямс (Jeff Williams), возьмёт на себя Эван Долл, директор Apple по разработке программного обеспечения для отрасли здравоохранения.

Проект Apple Car в настоящее время курирует Джон Джаннандреа (John Giannandrea), старший вице-президент Apple по машинному обучению и стратегии искусственного интеллекта. За прошедшие годы масштаб и цели проекта несколько раз менялись, и в настоящее время Apple сосредоточена на создании системы автономного вождения, которую она сможет использовать для автомобиля под брендом Apple, созданного в партнерстве с производителем.

В прошлом месяце стало известно, что Apple наняла бывшего топ-менеджера BMW Ульриха Кранца (Ulrich Kranz) для работы в команде Apple Car. После ухода из BMW Кранц три месяца проработал в Faraday Future, а затем стал соучредителем стартапа по производству беспилотных электромобилей Canoo.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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