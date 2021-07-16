Китайцы разработали очень дешевый кроссовер

Китайская компания Chery разработала новый бюджетный компактный кроссовер Tiggo 2 Pro. Его продажи начнутся уже в текущем году.

Китайцы разработали очень дешевый кроссовер

Tiggo 2 Pro по своим размерам немного меньше, чем Hyundai Creta, который пользуется большим спросом во многих странах мира.

Судя по патентным изображениям, недорогой китайский кроссовер будет иметь вполне современный дизайн с большой радиаторной решеткой, рейлингами на крыше.

В линейке двигателей будет два силовых агрегата. Это, в частности, 1,0 л турбомотор мощностью 102 л.с. и 150 Нм крутящего момента и 1,5 л атмосферный силовой агрегат мощностью 106 л.с. и 135 Нм крутящего момента. Коробка передач - пятиступенчатая механическая, четырехступенчатый автомат и вариатор.

Китайцы разработали очень дешевый кроссовер

В базовой комплектации будет центральный замок, иммобилайзер, системы помощи при экстренном торможении и климатическая установка.

В Украине сейчас продают Tiggo 2. В базовой комплектации с 1,5 л бензиновым двигателем он стоит от 311 106 гривен. Мотор работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, ранее мы назвали десять самых надежных б/у кроссоверов.


Максимов Віталій, Тудей

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