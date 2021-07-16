В Одесском аэропорту открыли новую взлетно-посадочную полосу

Взлетно-посадочную полосу длиной 2800 м и шириной 45 м строили в течение 31 месяца.

В международном аэропорту "Одесса" открыли новую взлетно-посадочную полосу. Теперь аэропорт сможет обслуживать воздушные суда, осуществляющие рейсы средней и большой дальности, что позволит увеличить количество рейсов и нарастить пассажиропоток. Работы провели в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Первым самолетом, который приземлился на новой ВПП во время официальной церемонии открытия, стал внутренний рейс PQ 107 "Борисполь-Одесса" авиакомпании SkyUp Airlines.

Взлетно-посадочную полосу длиной 2800 м и шириной 45 м строили в течение 31 месяца. За это время построили необходимую сопутствующую инфраструктуру - две рулевые дорожки, перрон перед новым терминалом, установили современную навигационную систему посадки, что позволит принимать самолеты даже при неблагоприятной погоде, смонтировали четыре телетрапы для посадки и высадки пассажиров напрямую к самолетам.

Благодаря инновационной технологии укладки покрытия, которую впервые применили в стране, и использованию "тяжелого" бетона толщиной 40 см прочность и пропускная способность полосы выросла почти вдвое.

"Открытие новой полосы - точка отсчета новой эры в истории аэропорта, потому что начинает трансформацию аэропорта в мощный авиационный узел Восточной Европы. Мы имеем амбициозную, но более чем достижимую цель - стать лучшим региональным аэропортом в Восточной Европе в части сервисности и безопасности для пассажиров, надежности для авиакомпаний, стабильности для сотрудников", - отметил директор Международного аэропорта "Одесса" Владимир Семенченко.

Отметим, проект строительства современного пассажирского терминала международного аэропорта "Одесса" площадью около 30 тыс. м2. разработали еще в 2012 году. В 2017 году терминал начал обслуживать внутренние и международные рейсы. Сейчас завершена третья очередь строительства, которая позволяет обслуживать самолеты на новом перроне.

Новая полоса позволяет принимать самолеты класса Boeing 737 или Airbus A320, а в дальнейшем, после того, как полоса будет продолжена с 2800 до 3200 метров - самолеты класса E, такие, как Boeing-767-300. По прогнозам, благодаря новой ВПП годовой пассажиропоток аэропорта увеличится до 4 млн человек к 2026 году.

Как сообщил на церемонии открытия председатель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий, в рамках программы Президента «Большое Строительство», планируется также реконструкция международного аэропорта «Измаил».

Напомним, ранее заместитель председателя Офиса президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году в рамках программы уже запустили рейсы в Ужгород, Черновцы и Кривой Рог.