Акции «китайского Uber» рухнули. Причина — визит полиции в офис компании

Акции компании Didi Chuxing, владеющей крупнейшим в Китае сервисом такси Didi, обвалились на 9,6% на премаркете на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) 16 июля. На утро одна акция компании стоила $11,18, пишет РБК.

Акции «китайского Uber» рухнули. Причина — визит полиции в офис компании
Фото: venture-news

Причина падения акций

Бумаги падают на фоне развития событий с расследованием китайских властей в отношении компании.

16 июля власти КНР направили сотрудников службы государственной безопасности и полиции в офис Didi, сообщила Администрация киберпространства Китая, которая выполняет функции интернет-регулятора.

Проверками в офисе Didi будут заниматься представители министерства общественной безопасности, министерства государственной безопасности, Администрации киберпространства Китая и Минтранса КНР.

Что известно о Didi

Сейчас Didi, который часто называют «китайским Uber» — самый популярный сервис такси в Китае.

У компании 377 млн активных пользователей в год.

30 июня компания разместила на Нью-Йоркской фондовой бирже 317 млн американских депозитарных акций (ADS) и привлекла $4,4 млрд.

Уже на следующий день Администрация киберпространства КНР начала расследование в связи с возможной угрозой для персональных данных, которые собирает сервис такси.

Запрет власти

На время расследования власти запретили Didi регистрировать новых пользователей, а также потребовали удалить приложение сервиса из виртуальных магазинов в Китае.

Китайские власти, как писала WSJ, опасаются, что в результате IPO данные, собранные Didi, могут попасть в руки иностранцев, так как листинг на американской бирже требует более полного публичного раскрытия информации.

Администрация киберпространства предлагала Didi отложить IPO за несколько недель до выхода компании на биржу и тщательно проверить безопасность своей сети.

Несмотря на это, руководство Didi решило провести листинг, столкнувшись с давлением крупных инвесторов, ранее вложивших в компанию миллиарды долларов.

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