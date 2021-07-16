SkyUp запускает прямые рейсы из Украины в Саудовскую Аравию
Украинская авиакомпания SkyUp открывает прямые рейсы в Саудовскую Аравию. Отправиться на отдых или на работу в далекую страну можно будет уже в августе.
SkyUp Airlines анонсировала запуск авиарейсов из аэропортов Киева и Львова в Саудовскую Аравию. Первый рейс запланирован на 3 августа 2021 года. Сообщение о прямых авиаперелетах из Украины в Эр-Рияд, Джидду и Даммам появилось на сайте лоукостера.
Расписание рейсов из Украины в Саудовскую Аравию:
- Авиарейсы SkyUp "Киев — Даммам — Киев" стартуют с 3 августа и будут доступны для пассажиров каждый вторник.
- "Киев — Эр-Рияд — Киев" – первый авиарейс SkyUp будет запущен 4 августа. Пассажиры смогут летать в Эр-Рияд по средам и субботам.
- Рейсы "Киев — Джидда — Киев" будут осуществляться по четвергам и воскресеньям с 8 августа.
- Из львовского аэропорта по четвергам будет осуществляться рейс "Львов — Даммам — Львов" с 5 августа.
В авиакомпании SkyUp напомнили, что перед вылетом в Саудовскую Аравию украинцы, которые вакцинировались от коронавируса, должны пройти несложную регистрацию на онлайн-платформе не позднее чем за 72 часа до вылета. При себе необходимо иметь сертификат о полном курсе вакцинации (Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, Oxford-AstraZeneca).
Для граждан, которые не делали прививку от Ковид-19 или вакцинировались другими препаратами, которые не признает Саудовская Аравия, главное требование – это предоставление негативного ПЦР-теста. Тестирование должно быть сделано не ранее чем за 72 часа до пересечения границы Саудовской Аравии.
После въезда на территорию страны невакцинированным украинцам придется пройти 7-дневный карантин, а также на 1-й и 7-й день пребывания на карантине необходимо будет повторно сдать ПЦР-тест. Если результаты окажутся отрицательными, то все ограничения будут сняты.