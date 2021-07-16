В центре Киева по 18 июля запретили движение транспорта из-за съемок видеоролика

На время съемок будут внесены изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта.

В Киеве запретили движение транспорта по центральным улицам из-за съемок видеоролика. Запрет будет действовать ежедневно с 05:00 до 23:00 до 18 июля.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

"16-18 июля с 05:00 до 23:00 запретят движение транспорта по центральным улицам из-за проведения съемок видеоролика. Подписано распоряжение Киевской городской государственной администрации №1571", - говорится в сообщении.

Так, с сегодняшнего дня, 16 июля, действует запрет движения транспорта: на улице Игоревской (в квартале от улицы Петра Сагайдачного до улицы Братской).

Также 17 июля будет действовать запрет движения на улице Архитектора Городецкого (в квартале от улицы Крещатик до улицы Заньковецкой), улице Рейтарской (в квартале от улицы Золотоворотской до улицы Стрелецкой) и улице Стрелецкой (в квартале от улицы Ярославов Вал до пр. Георгиевского) 18 июля - вокруг площади Ивана Франко, улицы Архитектора Городецкого (в квартале от улицы Заньковецкой до улицы Ольгинской) и улице Станиславского.

На время съемок будут внесены изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта, которые курсируют указанным улицам.

Что именно за ролик будут снимать - не сообщается.

Напомним, в августе прошлого года на ряде столичных улиц ограничивали движение из-за съемок фильма "The Last Mercenary" производства компании Netflix. Это был первый фильм Netflix в Украине - комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне. Львиная часть съемок прошла в столице. Также съемки проходили в Париже (по сюжету, события будут разворачиваться во Франции). Среди главных актеров - Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов.