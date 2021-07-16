В центре Киева по 18 июля запретили движение транспорта из-за съемок видеоролика

На время съемок будут внесены изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта.

В центре Киева по 18 июля запретили движение транспорта из-за съемок видеоролика
Фото: Марина Бурмака

В Киеве запретили движение транспорта по центральным улицам из-за съемок видеоролика. Запрет будет действовать ежедневно с 05:00 до 23:00 до 18 июля.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

"16-18 июля с 05:00 до 23:00 запретят движение транспорта по центральным улицам из-за проведения съемок видеоролика. Подписано распоряжение Киевской городской государственной администрации №1571", - говорится в сообщении.

Так, с сегодняшнего дня, 16 июля, действует запрет движения транспорта: на улице Игоревской (в квартале от улицы Петра Сагайдачного до улицы Братской).

Также 17 июля будет действовать запрет движения на улице Архитектора Городецкого (в квартале от улицы Крещатик до улицы Заньковецкой), улице Рейтарской (в квартале от улицы Золотоворотской до улицы Стрелецкой) и улице Стрелецкой (в квартале от улицы Ярославов Вал до пр. Георгиевского) 18 июля - вокруг площади Ивана Франко, улицы Архитектора Городецкого (в квартале от улицы Заньковецкой до улицы Ольгинской) и улице Станиславского.

На время съемок будут внесены изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта, которые курсируют указанным улицам.

Что именно за ролик будут снимать - не сообщается.

Напомним, в августе прошлого года на ряде столичных улиц ограничивали движение из-за съемок фильма "The Last Mercenary" производства компании Netflix. Это был первый фильм Netflix в Украине - комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне. Львиная часть съемок прошла в столице. Также съемки проходили в Париже (по сюжету, события будут разворачиваться во Франции). Среди главных актеров - Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
YanAir вторые сутки держит в Борисполе пассажиров: уставшие люди еще со вчерашнего утра не могут вылететьYanAir вторые сутки держит в Борисполе пассажиров: уставшие люди еще со вчерашнего утра не могут вылететь
SkyUp массово сокращает авирейсы за границу: куда отменены вылетыSkyUp массово сокращает авирейсы за границу: куда отменены вылеты
В Сети показали кросс-седан Hyundai SonataВ Сети показали кросс-седан Hyundai Sonata
Японии запустит сервис электрических воздушных такси уже к 2025 годуЯпонии запустит сервис электрических воздушных такси уже к 2025 году
Под Киевом легковой автомобиль с 13 людьми перевернулся на крышу, двое погибших (обновлено)Под Киевом легковой автомобиль с 13 людьми перевернулся на крышу, двое погибших (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
Новый Nissan X-Trail отзывают из-за задних креселНовый Nissan X-Trail отзывают из-за задних кресел
Десять украинцев застряли на судне в Аденском заливе, один моряк погиб из-за жарыДесять украинцев застряли на судне в Аденском заливе, один моряк погиб из-за жары
Илон Маск заявил, что спокойно переживёт провал продаж Cybertruck из-за спорного дизайнаИлон Маск заявил, что спокойно переживёт провал продаж Cybertruck из-за спорного дизайна
Вертолет армии США Black Hawk аварийно сел в центре БухарестаВертолет армии США Black Hawk аварийно сел в центре Бухареста
На Киевщине мужчина открыл стрельбу по машине из-за конфликта на дорогеНа Киевщине мужчина открыл стрельбу по машине из-за конфликта на дороге
На Закарпатье из-за ливней подтопило дорогиНа Закарпатье из-за ливней подтопило дороги
В общественном транспорте Киева больше не будет кондукторовВ общественном транспорте Киева больше не будет кондукторов
Станция метро "Дворец спорта" не будет работать из-за антитеррористических ученийСтанция метро "Дворец спорта" не будет работать из-за антитеррористических учений
Электронным билетом можно воспользоваться во всех видах муниципального транспорта, - КГГАЭлектронным билетом можно воспользоваться во всех видах муниципального транспорта, - КГГА
Tesla отзывает более 285 тыс. электромобилей в Китае из-за проблем с круиз-контролемTesla отзывает более 285 тыс. электромобилей в Китае из-за проблем с круиз-контролем
Последние новости
Подгружаем последние новости