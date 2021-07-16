В Яготине водитель под наркотиками насмерть сбил пенсионерку и врезался в АЗС

В Яготине на Киевщине водитель в состоянии наркотического опьянения сбил 62-летнюю женщину и врезался в заправку. Пенсионерка скончалась в больнице.

По данным областной полиции, 41-летний водитель OPEL ASCONA не справился с управлением, допустил наезд на пешехода и столкновение с колонкой автозаправочной станции.

"В результате аварии 62-летняя местная жительница получила телесные повреждения, от которых в помещении Бориспольской больницы умерла", - говорится в сообщении.

Полиция задержала правонарушителя. Автомобиль изъят и помещен на площадку временного содержания.

Фото: .facebook.com/pol.kyivregion

Фото: . facebook.com/pol.kyivregion

Виновнику ДТП сообщено о подозрении по ч. 3 ст . 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицами, которые управляют т/с в состоянии опьянения) УК Украины. Ему грозит лишение свободы нас срок от 5 до 10 лет с лишением права управления транспортным средством на срок от 5 до 10 лет.

Бориспольский горрайонный суд избрал мужчине меру пресечения: содержание под стражей без права внесения залога.

Следствие продолжается.

Ранее в июле водитель под наркотиками сбил насмерть велосипедиста вблизи Ивано-Франковска.