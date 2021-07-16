Новый Nissan X-Trail отзывают из-за задних кресел

Компания Nissan отзывает более 47 тысяч кроссоверов Nissan Rogue текущего модельного года (в Украине эта модель продается под названием X-Trail). Причина такого решения заключается в возможной проблеме с задними креслами.

Новый Nissan X-Trail отзывают из-за задних кресел

Оказывается, у некоторых кроссоверов Rogue верхние страховочные тросы, размещаемые на задних креслах, не были должным образом приварены к каркасу спинки автомобильного сиденья. А это важно, так как они фиксируют детские кресла. Ошибку допустили на предприятии, которое поставляет компании Nissan кресла.

Были ли из-за данного дефекта зарегистрированы несчастные случаи – не сообщается. Nissan говорит, что ошибку допустили не их сотрудники и обещает в дальнейшем усилить контроль за поставщиками.

Все отзываемые кроссоверы Rogue тщательно проверят и, если будет такая необходимость, заменят задние кресла. Все работы, конечно, проведут бесплатно.

Новый Nissan X-Trail отзывают из-за задних кресел

В Украине Nissan X-Trail в базовой комплектации стоит от 599 490 гривен. У него 6 подушек безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений, AM/FM/CD/MP3/AUX/USB, Bluetooth, 17-дюймовые легкосплавные диски.

Напомним, ранее Nissan представил обновленный внедорожник Nissan Pathfinder. Он получил изменения в дизайне кузова и салона, а также современное оборудование.


Максимов Віталій, Тудей

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