Китайцы сделали необычный электрический седан

Китайский стартап Human Horizons запатентовал свой второй электромобиль HiPhi. В Сети показали его внешность.

Первым электрокаром этой компании стал кросс-вен HiPhi X, чья официальная премьера состоялась несколько месяцев назад.

Судя по всему, вторым электрокаром этого бренда станет спортивный электрический седан. Обратите внимание на фотографии. Кузов этой новинки такой хитрый, что в нем с трудом можно угадать классический седан. В нем есть элементы купе-универсала.

Этот автомобиль можно назвать HiPhi S по аналогии с Tesla Model S, и он также получит камеры вместо традиционных зеркал заднего вида. Дверных ручек нет, зато есть стильный аэродинамический обвес.

Он оснащается двумя электромоторами общей мощностью 598 л.с. Запас хода – 550 км.

Нужно отметить, что в сегмент бюджетных электромобилей эта модель явно не попадет. HiPhi X оценивается в 88 тысяч долларов.

Напомним, ранее стало известно, что Volkswagen вместе со своим партнером китайской компанией JAC разработал бюджетный электромобиль Sol E10X.