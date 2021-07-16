Китайцы сделали необычный электрический седан

Китайский стартап Human Horizons запатентовал свой второй электромобиль HiPhi. В Сети показали его внешность.

Китайцы сделали необычный электрический седан

Первым электрокаром этой компании стал кросс-вен HiPhi X, чья официальная премьера состоялась несколько месяцев назад.

Судя по всему, вторым электрокаром этого бренда станет спортивный электрический седан. Обратите внимание на фотографии. Кузов этой новинки такой хитрый, что в нем с трудом можно угадать классический седан. В нем есть элементы купе-универсала.

Этот автомобиль можно назвать HiPhi S по аналогии с Tesla Model S, и он также получит камеры вместо традиционных зеркал заднего вида. Дверных ручек нет, зато есть стильный аэродинамический обвес.

Китайцы сделали необычный электрический седан

Он оснащается двумя электромоторами общей мощностью 598 л.с. Запас хода – 550 км.

Нужно отметить, что в сегмент бюджетных электромобилей эта модель явно не попадет. HiPhi X оценивается в 88 тысяч долларов.

Напомним, ранее стало известно, что Volkswagen вместе со своим партнером китайской компанией JAC разработал бюджетный электромобиль Sol E10X.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
YanAir вторые сутки держит в Борисполе пассажиров: уставшие люди еще со вчерашнего утра не могут вылететьYanAir вторые сутки держит в Борисполе пассажиров: уставшие люди еще со вчерашнего утра не могут вылететь
SkyUp массово сокращает авирейсы за границу: куда отменены вылетыSkyUp массово сокращает авирейсы за границу: куда отменены вылеты
В Сети показали кросс-седан Hyundai SonataВ Сети показали кросс-седан Hyundai Sonata
Японии запустит сервис электрических воздушных такси уже к 2025 годуЯпонии запустит сервис электрических воздушных такси уже к 2025 году
Под Киевом легковой автомобиль с 13 людьми перевернулся на крышу, двое погибших (обновлено)Под Киевом легковой автомобиль с 13 людьми перевернулся на крышу, двое погибших (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
Volkswagen показал свой новый седан-лифтбекVolkswagen показал свой новый седан-лифтбек
Китайцы создали новый недорогой электромобиль Kiwi EVКитайцы создали новый недорогой электромобиль Kiwi EV
В Сети показали кросс-седан Hyundai SonataВ Сети показали кросс-седан Hyundai Sonata
Игрушки позавидуют: представлен электрический микро-экскаватор Komatsu на платформе от электробайков HondaИгрушки позавидуют: представлен электрический микро-экскаватор Komatsu на платформе от электробайков Honda
Китайцы сделали копию кроссовера Ford за 12 000 долларовКитайцы сделали копию кроссовера Ford за 12 000 долларов
На рынке батарей для электромобилей китайцы потеснили корейцев
В Европе тестируют новый седан, который заменит Ford MondeoВ Европе тестируют новый седан, который заменит Ford Mondeo
В Украине замечен премиальный седан Rolls-Royce за 10 млнВ Украине замечен премиальный седан Rolls-Royce за 10 млн
Китайцы выпустили современный универсал вдвое дешевле Skoda OctaviaКитайцы выпустили современный универсал вдвое дешевле Skoda Octavia
Hyundai начинает продажи дешевого седанаHyundai начинает продажи дешевого седана
Последние новости
Подгружаем последние новости