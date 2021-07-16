Рада ввела льготы для импорта электромобилей и авто на метане
15 июля Верховная рада приняла во втором чтении законопроекты №3476 и №3477, которые направлены на стимулирование развития производства в Украине электромобилей, а также вводят льготы для импорта электромобилей. Об этом в своем телеграм-канале написал глава налогового
«Реализация норм законопроектов позволит стимулировать производство и спрос на автобусы, легковые и грузовые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями», — написал Гетманцев.
По его словам, это позволит создать новые рабочие места и увеличить долю автопроизводства и смежных отраслей в ВВП.
Законопроект №3476
«За» принятие соответствующего законопроекта во втором чтении проголосовали 315 народных депутатов.
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Законом до 1 января 2031 года освобождаются от НДС операции по ввозу в Украину товаров предприятиями, которые имеют, создают или модернизируют производственные мощности для промышленного производства электромобилей.
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Также до 31 декабря 2033 года освобождаются от уплаты налога на прибыль предприятия электротехнической промышленности, реализующие электродвигатели для производства электротранспорта (за исключением троллейбусов), литий-ионные аккумуляторы, зарядные устройства, а также предприятия автопрома, реализующие электрокары собственного производства.
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Вместе с тем законопроектом предлагается продлить или расширить льготы для импортеров и покупателей электромобилей.
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Предлагается, в частности, продлить до 1 января 2026 года освобождение от уплаты НДС операций по ввозу и/или поставкам легковых электромобилей (в настоящее время льгота действует до конца 2022 года).
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Покупателя электромобиля до 31 декабря 2030 года также предлагается освободить от уплаты взноса на обязательное пенсионное страхование, предоставить налоговую скидку по уплате налога на доходы физлиц, но ввести эти нормы с 1 января 2026 года.
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Кроме того, ко второму чтению в проект закона были внесены поправки, согласно которым до 1 января 2026 года освобождаются от НДС операции по поставке новых транспортных средств (в том числе произведенных в Украине), оснащенных двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом природном газе метане, сжиженном природном газе метане или биогазе.
Законопроект №3477
Рада также 317 голосами поддержала во втором чтении связанный законопроект №3477 «О внесении изменений в раздел XXI „Заключительные и переходные положения“ Таможенного кодекса Украины относительно стимулирования развития отрасли экологического транспорта в Украине».
Этим законом до 1 января 2031 года освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной товары, ввозимые на таможенную территорию Украины для создания или модернизации мощностей по производству электромобилей, трамваев и вагонов метро, или транспортных средств, работающих исключительно на сжатом природном газе метане, сжиженном природном газе метане или биогазе.