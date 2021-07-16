Рада ввела льготы для импорта электромобилей и авто на метане

15 июля Верховная рада приняла во втором чтении законопроекты №3476 и №3477, которые направлены на стимулирование развития производства в Украине электромобилей, а также вводят льготы для импорта электромобилей. Об этом в своем телеграм-канале написал глава налогового комитета ВР Даниил Гетьманцев.

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«Реализация норм законопроектов позволит стимулировать производство и спрос на автобусы, легковые и грузовые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями», — написал Гетманцев.

По его словам, это позволит создать новые рабочие места и увеличить долю автопроизводства и смежных отраслей в ВВП .

Законопроект №3476

«За» принятие соответствующего законопроекта во втором чтении проголосовали 315 народных депутатов.

Законом до 1 января 2031 года освобождаются от НДС операции по ввозу в Украину товаров предприятиями, которые имеют, создают или модернизируют производственные мощности для промышленного производства электромобилей.

Также до 31 декабря 2033 года освобождаются от уплаты налога на прибыль предприятия электротехнической промышленности, реализующие электродвигатели для производства электротранспорта (за исключением троллейбусов), литий-ионные аккумуляторы, зарядные устройства, а также предприятия автопрома, реализующие электрокары собственного производства.