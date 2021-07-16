Volkswagen показал свой новый седан-лифтбек

В Сети показали первые фотографии нового компактного седана Volkswagen Lamando, который больше похож на лифтбек. Это будет уже второе поколения популярного в странах Азии небольшого седана.

Первое поколение Lamando продавалось главным образом в Китае, но оно было доступно и в некоторых других странах Азии. По слухам, новое поколение этого седана может стать глобальной моделью, то есть выйти за рамки азиатского рынка.

Новый Lamando получил широкий воздухозаборник в переднем бампере, тонкий хромированный молдинг, соединяющий фары, а также задние фонари в виде сплошной горизонтальной панели. В целом по своему дизайну он похож на пятидверный лифтбек.

Длина новинки составляет 4784 мм, ширина – 1831 мм, высота - 1469 мм, а колесная база - 2731 мм. Салон должен быть достаточно просторным.

Под капотом находится 1.4-литровый бензиновый двигатель с наддувом мощностью 150 л.с. Привод – передний.

Volkswagen планирует начать продавать Lamando второго поколения осенью текущего года. Сколько он будет стоить – пока не известно.

Напомним, ранее состоялась премьера кроссовера Volkswagen Talagon. Это самый большой кроссовер в модельной линейке Volkswagen.