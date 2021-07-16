В Сети раньше времени показали обновленный Kia Ceed

Компания Kia показала первое фото обновленных хэтчбека и универсала Kia Ceed. Их официальная премьера запланирована на ближайшее время.

В Сети раньше времени показали обновленный Kia Ceed

Судя по этой фотографии и по шпионским фото, ранее размещенных в Интернете, обновленный Kia Ceed получил новый передний бампер, новую радиаторную решетку, светодиодную оптику и новые задние фонари.

Какие изменения произошли в салоне – пока не известно. Но мы не сомневаемся, что салон Ceed тоже обновили. Скорее всего, изменения небольшие, так как ранее в нынешнем году у этой модели в интерьере уже были обновления.

Что же касается линейки двигателей, то в ней, по слухам, ничего не изменится. В 2020 году в ней появился новый 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 160 л.с. У топовой спортивной версии GT Line будет более мощный силовой агрегат с новой технологией, которая повышает производительность и снижает расход топлива.

В Сети раньше времени показали обновленный Kia Ceed

На данный момент больше нет никакой информации про обновленное семейство Kia Ceed. Официальная премьера нового Ceed состоится в ближайшие дни.

В Украине хэтчбек Kia Ceed сейчас в базовой комплектации стоит от 452 900 гривен. Он оснащается 1,6 л мотором, который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, ранее мы показали обновленный флагманский внедорожник Kia Telluride.


Максимов Віталій, Тудей

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