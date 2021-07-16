Десять украинцев застряли на судне в Аденском заливе, один моряк погиб из-за жары

На рефрижераторном судне закончилось горючее, а оборудование вышло из строя.

Десять украинцев застряли на обесточенном рефрижераторном судне THORN1 в трех милях от порта Джибути в Аденском заливе. Один из моряков умер от инсульта из-за жары.

Как сообщает Думская, первого июля на судне, которое моряки должны были переправить в Индию на распил, закончилось горючее, а оборудование вышло из строя.

Фото: Думская

Отмечается, что одиннадцать человек экипажа, из которых 10 - наши соотечественники, оказались без кондиционеров, холодильника и продуктов в 38-градусную жару. О положении моряков одесскому изданию рассказала дочь судового кока Александра Коровника.

По словам одесситки, после нескольких дней дрейфа спасательные службы порта отбуксировали судно ближе к берегу и поставили на якорь.

На данный момент удалось сойти с судна только двум членам экипажа. Еще один житель Очакова не выдержал жары и умер от инсульта, так и не дождавшись медицинской помощи. Остальные члены экипажа остаются на судне, кому-то становится плохо.

По словам девушки, сейчас на месте присутствует консул Украины в Эфиопии и якобы прибыл представитель судовладельца - компании ILIANA SHIPPING LIMITED. Сложность заключается в том, что судно сменило название и флаг приписки (была Либерия, стал Габон) в момент, когда экипаж уже был на судне.

Напомним, украинский моряк погиб в результате пожара на судне в Индийском океане.