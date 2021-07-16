Илон Маск заявил, что спокойно переживёт провал продаж Cybertruck из-за спорного дизайна

Рынок электрических пикапов США привлекает как традиционных игроков, так и новых вроде Rivian, Canoo и Lordstown Motors. Не все из предлагаемых машин этого класса отваживаются на эксперименты с дизайном, поэтому Tesla Cybertruck в этом ряду стоит особняком. Илон Маск (Elon Musk) заявил, что даже если Cybertruck провалится в продаже, его это не особо огорчит.

Источник изображения: Reuters

Критики недавно сравнили Cybertruck с ожившей игрушкой, но главу Tesla это ничуть не смутило. Он признал, что пикап может не найти достаточного количества покупателей из-за своего дизайна, но самого Маска это не особо беспокоит — он по-прежнему любит эту машину за необычную внешность. Другие пикапы, по словам главы компании, похожи друг на друга, а Cybertruck выглядит так, словно его создали пришельцы.

Маск подчеркнул, что серийная версия пикапа Tesla сохранит первоначальный дизайн, продемонстрированный ещё осенью 2019 года. Будут внесены лишь незначительные изменения. Помимо успевшей привлечь внимание подруливающей подвески на задней оси, Cybertruck в серийной версии должен отказаться от дверных ручек. По словам Маска, при приближении владельца машина сама будет отпирать двери. Подобная опция, кстати, тестировалась компанией на старших моделях электромобилей.

Скептики считают, что как только первая волна энтузиазма схлынет, продажи Cybertruck заметно сократятся, и это вынудит Tesla выпустить пикап с более традиционной внешностью. По некоторым оценкам, предварительный заказ уже оформило от 650 тыс. до 1 млн человек, хотя часть из них может в любой момент отказаться от покупки. Производство Cybertruck должно быть запущено на строящемся сейчас предприятии в Техасе либо в конце этого года, либо в начале следующего. Маск допускает вероятность того, что массовые поставки Cybertruck не начнутся ранее следующего года.



