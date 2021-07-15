Самый дешевый кроссовер Skoda уже попал к покупателям

В Индии первые покупатели уже получили новый кроссовер Skoda Kushaq. Это самый дешевый кроссовер в модельной линейке компании Skoda. В базовой комплектации он стоит от 14 100 долларов.

Skoda Kushaq построен на платформе MQB-A0-IN. Его длина составляет 4221 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1612 мм, а колесная база – 2651 мм. Это один из самых просторных кроссоверов в своем сегменте. К тому же у него вместительный багажник.

Он получил современный красивый дизайн кузова с радиаторной решеткой с хромированной окантовкой, серебристыми рейлингами на крыше и 17-дюймыми легкосплавными колесными дисками.

У этого кроссовера в базовой комплектации неплохой набор оборудования, но в более дорогих версиях технологий и функций, конечно, больше (в том числе системы активной безопасности и помощи водителю). Всего покупателям предлагают три комплектации.

В линейку двигателей входят два силовых агрегата. Это 1,0 л TSI мощностью 115 л.с. и 175 Нм крутящего момента и 1,5 л TSI мощностью 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Коробка передач – шестиступенчатая механическая, автоматическая, или робот. Привод – только передний.

Ранее стало известно, что в Чехии началось серийное производство Skoda Fabia нового поколения. Это уже четвертое поколение компактного чешского хэтчбека.