Украина хочет запретить ввоз и регистрацию дизельных и бензиновых автомобилей

Украина хочет запретить ввоз и регистрацию дизельных и бензиновых автомобилей

Министерство инфраструктуры выставили на обсуждение законопроект, предусматривающий поэтапный запрет ввоза и первой государственной регистрации в Украине автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе произведенных в Украине. Соответствующий проект закон обнародован на сайте ведомства 9 июля.

Отмечается, что документ разработали с целью стимулировать использование транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

Так, законопроект предлагает поэтапный запрет на ввоз и первую государственную регистрацию в Украине:

с 1 января 2027 года – бывших в употреблении автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания;
с 1 января 2030 года – новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также бывших в употреблении и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

В то же время запрет не будет распространяться на автомобили Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, автомобили, используемые фермерскими хозяйствами с целью их использования за пределами автомобильных дорог общего пользования при ведении фермерского хозяйства, и автомобили, которые передаются по наследству, а также на автомобили, произведенные до 1 января 1981 года.

В пояснительной записке отмечается, что 90-95% выбросов загрязняющих веществ в воздух приходится на автомобильный транспорт с двигателями внутреннего сгорания, за исключением индустриальных мегаполисов. При этом, транспортная политика Евросоюза поставила задачу сократить в половину использование автомобилей на традиционных видах топлива в городах до 2030 года и полностью от них избавиться к 2050 году.

"Учитывая более бедный уровень жизни граждан Украины в отличие от жителей ЕС, автомобильный транспорт украинцев и юридических лиц, являющихся резидентами Украины, имеет более высокие показатели эксплуатации автомобилей, как по пробегу, так и по срокам их эксплуатации, что является следствием, в частности, ввоза на территорию Украины бывших в употреблении автомобилей из ЕС", – говорится в пояснительной записке.

При этом, ожидается, что результатом действия закона станет уменьшение объема выбросов парниковых газов в атмосферный воздух от передвижных источников до 60% уровня 1990 года, в частности благодаря увеличению доли общественного транспорта и электротранспорта, электробусов. Также увеличение доли использования электротранспорта и электромобилей, в том числе доведение доли электротранспорта во внутреннем сообщении до 75% в 2030 году. Кроме того, улучшится качество атмосферного воздуха в городах.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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