В Киеве вышли из обращения бумажные талоны на проезд в общественном транспорте

С 15 июля в Киеве вышли из обращения бумажные талоны на проезд в наземном общественном транспорте. Теперь заплатить за проезд в автобусах, троллейбусах или трамваях можно только картами или одноразовыми QR-кодами.

На сайте КГГА сообщается, что город обеспечил более 2000 мест для пополнения проездных и покупки QR-билетов.

В терминалах самообслуживания на остановках наземного транспорта и станциях метро можно купить или пополнить транспортную карту и приобрести QR-билеты.

В терминалах Easy Pay можно пополнить транспортную карту.

В Т-киосках можно приобрести транспортную карту.

В кассах на станциях метрополитена можно приобрести или пополнить транспортную карту, а также купить QR-билет.

Со всеми точками продаж и пополнения можно ознакомиться на городской карте.

Оплата проезда QR-билетами осуществляется в приложении " Киев Цифровой" с экрана смартфона. В приложении можно приобрести билет для другого пользователя. Чтобы отправить QR-билет на электронную почту или в удобный мессенджер, нужно только нажать кнопку "Поделиться билетом".

Напомним, что стоимость проезда в общественном транспорте Киева пока составляет 8 гривен. В случае разового пополнения транспортной карты на большое количество поездок ее можно уменьшить до 6,50 грн.