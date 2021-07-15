В Киеве вышли из обращения бумажные талоны на проезд в общественном транспорте
Оплатить проезд можно транспортными картами или QR-кодами.
С 15 июля в Киеве вышли из обращения бумажные талоны на проезд в наземном общественном транспорте. Теперь заплатить за проезд в автобусах, троллейбусах или трамваях можно только картами или одноразовыми QR-кодами.
На сайте КГГА сообщается, что город обеспечил более 2000 мест для пополнения проездных и покупки QR-билетов.
В терминалах самообслуживания на остановках наземного транспорта и станциях метро можно купить или пополнить транспортную карту и приобрести QR-билеты.
В терминалах Easy Pay можно пополнить транспортную карту.
В Т-киосках можно приобрести транспортную карту.
В кассах на станциях метрополитена можно приобрести или пополнить транспортную карту, а также купить QR-билет.
Со всеми точками продаж и пополнения можно ознакомиться на городской карте.
Оплата проезда QR-билетами осуществляется в приложении "Киев Цифровой" с экрана смартфона. В приложении можно приобрести билет для другого пользователя. Чтобы отправить QR-билет на электронную почту или в удобный мессенджер, нужно только нажать кнопку "Поделиться билетом".
Напомним, что стоимость проезда в общественном транспорте Киева пока составляет 8 гривен. В случае разового пополнения транспортной карты на большое количество поездок ее можно уменьшить до 6,50 грн.
В мае 2021 года мэр Киева Виталий Кличко предупредил о том, что городские власти планируют поднять тарифы на проезд в общественном транспорте.