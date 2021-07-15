Китайцы создали новый недорогой электромобиль Kiwi EV

Китайский бренд Baojun, принадлежащий General Motors, представил новый недорогой электромобиль Baojun Kiwi EV. У него футуристический дизайн кузова и современные технологии.

Фактически Baojun Kiwi EV – это обновленный Baojun E300, который показали в прошлом году. Он получил новые дизайнерские детали и более яркие материалы для внутренней отделки.

Что же касается технической "начинки", то в ней никаких изменений не произошло. У этого электрокара две версии, в зависимости от длины – 2,62 и 2,89 метра. Также покупателям предложат две версии аккумуляторов. Запас хода остался прежним.

Kiwi EV оснащается одним электромотором мощностью 54 л.с. и 150 Нм крутящего момента.

Покупателям предложат много разных вариантов цвета кузова и отделки салона. Акцент сделан на яркие цвета. То есть целевая аудитория этого электрокара – молодые люди, которые в городе ведут активный образ жизни.

Сколько будет стоить Baojun Kiwi EV – пока не сообщается. Но так как это модернизированная версия Baojun E300, то цена будет доступной, в пределах 10 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что в Китае начались продажи универсала Baojun Valli, который создали General Motors и SAIC. Это бюджетный аналог Skoda Octavia.