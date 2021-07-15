В Сети показали абсолютно новый Range Rover Sport

Land Rover сейчас разрабатывает Range Rover Sport нового, третьего поколения, но он в продаже появится еще не очень скоро. Пока же в Сети показали рендерное изображение, как может выглядеть эта новинка.

В Сети показали абсолютно новый Range Rover Sport

За основу для рендера взяли шпионские фотографии нового Range Rover Sport, ранее уже размещенные в Интернете.

Ожидается, что новый Range Rover Sport сохранит в основном дизайн кузова, но получит некоторые современные изменения. Он также немного увеличится в размерах по сравнению с моделью второго поколения, но разница в 120 мм по сравнению с Range Rover останется.

Задняя часть напоминает нам кроссовер Velar с более покатой задней дверью и горизонтальными фарами.

Салон будет в основном похож на салон стандартного Range Rover. Ожидается появление более технологичной цифровой приборной панели с большим дисплеем на центральной консоли.

В Сети показали абсолютно новый Range Rover Sport

Новый Range Rover Sport дебютирует во второй половине 2022 года. У него будут бензиновые и дизельные двигатели с гибридной технологией MHEV.

В Украине сейчас Range Rover Sport стоит от 2 688 288 гривен. Он оснащается 3,0 л дизельным двигателем с технологией MHEV. Мощность мотора – 250 л.с.

Напомним, ранее эксперты немецкого журнала AUTO BILD назвали ТОП-5 лучших б/у внедорожников для бездорожья.


Максимов Віталій, Тудей

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