Українським водіям-новачкам розповіли про вимоги для отримання прав

Для всіх українців, які планують йти до автошколи — для навчання, а потім у Сервісні центри МВС — для складання іспитів на водійське посвідчення, з’явилися важливі новини. Так, з’явилася пропозиція змінити «застарілу» систему навчання водіїв. Йдеться про посвідчення категорії «В».

Про це стало відомо завдяки новому зверненню громадянина України Сергія Лисичкіна на порталі українського президента president.gov.ua у розділі для петицій, повідомляє Znaj.ua .

«Наразі Україна використовує дуже застарілу систему навчання нових водіїв: (на категорію Б)

1. Потрібно відрізняти механічну і автоматичну коробку передач в водійських посвідченнях.

2. Необхідно припинити вимагати складну медичну довідку для початку навчання (її можна купити зараз), достатньо перевірки зору як в Європі.

3. Потрібна можливість завершити навчання за будь-який час (зараз необхідно чекати 2 місяці), важливо не скільки часу пройшло з початку навчання до кінця, а знання; і мабуть час який саме пішов на навчання, а не на інші цілі (50 годин достатньо).», — пише автор петиції.