Участок дороги Единства во Львовской области капитально отремонтируют по всей протяженности

Расположенную на Львовщине часть будущей трассы М-30 Стрый-Изварино, известную также как Дорога Единства, капитально отремонтируют по всей протяженности. К реализации одного из главных объектов программы президента Владимира Зеленского «Большое строительство» в области привлекли около 170 единиц спецтехники, сообщила Львовская ОГА.

Планируется отремонтировать все 42 км трассы М-30, проходящих по области. Кроме этого, будут восстановлены и 5 мостовых переходов на данном маршруте.

«Сейчас дорожники работают от границы Ивано-Франковской области в сторону Ходорова и от Жидачева в сторону Стрыя», - отметили в ОГА.

На участках трассы продолжаются земляные работы, работы по сгребанию и корчеванию пней и мелколесья, фрезерованию поврежденного дорожного покрытия, расширению проезжей части, устройству дренирующего слоя основания из песка и основания из щебеночно-песчаной смеси, усилению основы в два слоя из органно-минеральной смеси, обработанной органическим вяжущим, разливу битумной эмульсии и укладке нижнего слоя дорожного покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси.

По состоянию на сейчас 12 км дороги заасфальтированы в нижнем слое дорожного покрытия.

Кроме этого, стартовали ремонтно-строительные работы на двух мостовых переходах в Жидачеве и Залесках. Сейчас мостовики демонтируют разрушенные элементы сооружений.

«Дорога Единства - это один из важных инфраструктурных объектов не только Львовщины, но и страны в целом, ведь дорога Стрый - Изварино - кратчайший и оптимальный маршрут, по которому уже скоро можно будет комфортно добраться от Львовщины до Луганщины. Соответственно, ремонт этой дороги осуществляется сразу в нескольких областях Украины», - отметил представитель Службы автомобильных дорог в Львовской области Иван Бондарь.

Трасса М-30, общей длиной 1392,3 км, станет самой длинной трассой Украины и соединит восток и запад страны. Она объединит две дороги международного значения: М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка и М-04 Знаменка - Луганск - Изварино. Как ранее заявил заместитель главы Офиса Президента, координатор «Большого строительства» Кирилл Тимошенко, завершить работы по созданию дороги планируется к 30-й годовщине Независимости.