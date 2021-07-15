Участок дороги Единства во Львовской области капитально отремонтируют по всей протяженности

Планируется отремонтировать все 42 км трассы М-30, проходящих по области.

Расположенную на Львовщине часть будущей трассы М-30 Стрый-Изварино, известную также как Дорога Единства, капитально отремонтируют по всей протяженности. К реализации одного из главных объектов программы президента Владимира Зеленского «Большое строительство» в области привлекли около 170 единиц спецтехники, сообщила Львовская ОГА.

Планируется отремонтировать все 42 км трассы М-30, проходящих по области. Кроме этого, будут восстановлены и 5 мостовых переходов на данном маршруте.

«Сейчас дорожники работают от границы Ивано-Франковской области в сторону Ходорова и от Жидачева в сторону Стрыя», - отметили в ОГА.

На участках трассы продолжаются земляные работы, работы по сгребанию и корчеванию пней и мелколесья, фрезерованию поврежденного дорожного покрытия, расширению проезжей части, устройству дренирующего слоя основания из песка и основания из щебеночно-песчаной смеси, усилению основы в два слоя из органно-минеральной смеси, обработанной органическим вяжущим, разливу битумной эмульсии и укладке нижнего слоя дорожного покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси.

По состоянию на сейчас 12 км дороги заасфальтированы в нижнем слое дорожного покрытия.

Кроме этого, стартовали ремонтно-строительные работы на двух мостовых переходах в Жидачеве и Залесках. Сейчас мостовики демонтируют разрушенные элементы сооружений.

«Дорога Единства - это один из важных инфраструктурных объектов не только Львовщины, но и страны в целом, ведь дорога Стрый - Изварино - кратчайший и оптимальный маршрут, по которому уже скоро можно будет комфортно добраться от Львовщины до Луганщины. Соответственно, ремонт этой дороги осуществляется сразу в нескольких областях Украины», - отметил представитель Службы автомобильных дорог в Львовской области Иван Бондарь.

Трасса М-30, общей длиной 1392,3 км, станет самой длинной трассой Украины и соединит восток и запад страны. Она объединит две дороги международного значения: М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка и М-04 Знаменка - Луганск - Изварино. Как ранее заявил заместитель главы Офиса Президента, координатор «Большого строительства» Кирилл Тимошенко, завершить работы по созданию дороги планируется к 30-й годовщине Независимости.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
YanAir вторые сутки держит в Борисполе пассажиров: уставшие люди еще со вчерашнего утра не могут вылететьYanAir вторые сутки держит в Борисполе пассажиров: уставшие люди еще со вчерашнего утра не могут вылететь
SkyUp массово сокращает авирейсы за границу: куда отменены вылетыSkyUp массово сокращает авирейсы за границу: куда отменены вылеты
В Сети показали кросс-седан Hyundai SonataВ Сети показали кросс-седан Hyundai Sonata
Японии запустит сервис электрических воздушных такси уже к 2025 годуЯпонии запустит сервис электрических воздушных такси уже к 2025 году
Под Киевом легковой автомобиль с 13 людьми перевернулся на крышу, двое погибших (обновлено)Под Киевом легковой автомобиль с 13 людьми перевернулся на крышу, двое погибших (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
В ДТП погиб майор полиции Донецкой области, который вез задержанного за изнасилованиеВ ДТП погиб майор полиции Донецкой области, который вез задержанного за изнасилование
Дорогу, ведущую к украинской-румынской границы, расширят и отремонтируютДорогу, ведущую к украинской-румынской границы, расширят и отремонтируют
На Закарпатье из-за ливней подтопило дорогиНа Закарпатье из-за ливней подтопило дороги
Укрзализныця рассказала, какие еще рейсы задерживаются после схождения поезда с рельсов в Киевской областиУкрзализныця рассказала, какие еще рейсы задерживаются после схождения поезда с рельсов в Киевской области
В Одесской области водитель автомобиля Nissan сбил трех человек на пешеходном переходе, погибли женщина с ребенкомВ Одесской области водитель автомобиля Nissan сбил трех человек на пешеходном переходе, погибли женщина с ребенком
Начался ремонт дороги к Лавандовой горе на ЗакарпатьеНачался ремонт дороги к Лавандовой горе на Закарпатье
В Украине назвали автомобильные дороги, которые станут платнымиВ Украине назвали автомобильные дороги, которые станут платными
В Винницкой области в ДТП с участием трех автомобилей погиб пассажирВ Винницкой области в ДТП с участием трех автомобилей погиб пассажир
На первом участке "Дороги Единства" в Днепропетровской области 2 июля состоится пробег ретро-автомобилейНа первом участке "Дороги Единства" в Днепропетровской области 2 июля состоится пробег ретро-автомобилей
Пьяный патрульный совершил смертельное ДТП в Винницкой областиПьяный патрульный совершил смертельное ДТП в Винницкой области
Последние новости
Подгружаем последние новости