В Киеве хотят ограничить скорость до 30 км/ч

В Киеве , как в некоторых других европейских столицах, могут ограничить максимальную скорость транспортных средств до 30 км/ч. С такой инициативой выступил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

По его словам, такая мера поможет решить сразу две важные проблемы. Во-первых, станет меньше ДТП. Во-вторых, в Киеве станет чище воздух.

В качестве примера Усик привел Брюссель, в котором после ограничения максимальной скорости автомобилей до 30 км/час количество дорожных аварий снизилось сразу на 40%.

Также в качестве примера он привел Берлин, в котором через некоторое время после введения соответствующего ограничения количество выбросов вредных веществ в атмосферу сократилось на 30%.

Пока идея Усика остается только идеей. Но мы уже не раз были свидетелями, когда идеи, выдвигаемые чиновниками, быстро реализуются…

Между тем, на одном участке дороги в Киеве появилась новая разметка, обозначающая общее движение велосипедистов и моторизованного транспорта. Скорость там ограничивают в 20 км/ч.

Напомним, с 17 марта в Украине увеличились штрафы за некоторые нарушения ПДД. В частности, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.