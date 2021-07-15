В Киеве хотят ограничить скорость до 30 км/ч

В Киеве, как в некоторых других европейских столицах, могут ограничить максимальную скорость транспортных средств до 30 км/ч. С такой инициативой выступил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

В Киеве хотят ограничить скорость до 30 км/ч

По его словам, такая мера поможет решить сразу две важные проблемы. Во-первых, станет меньше ДТП. Во-вторых, в Киеве станет чище воздух.

В качестве примера Усик привел Брюссель, в котором после ограничения максимальной скорости автомобилей до 30 км/час количество дорожных аварий снизилось сразу на 40%.

Также в качестве примера он привел Берлин, в котором через некоторое время после введения соответствующего ограничения количество выбросов вредных веществ в атмосферу сократилось на 30%.

Пока идея Усика остается только идеей. Но мы уже не раз были свидетелями, когда идеи, выдвигаемые чиновниками, быстро реализуются…

Между тем, на одном участке дороги в Киеве появилась новая разметка, обозначающая общее движение велосипедистов и моторизованного транспорта. Скорость там ограничивают в 20 км/ч.

Напомним, с 17 марта в Украине увеличились штрафы за некоторые нарушения ПДД. В частности, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
YanAir вторые сутки держит в Борисполе пассажиров: уставшие люди еще со вчерашнего утра не могут вылететьYanAir вторые сутки держит в Борисполе пассажиров: уставшие люди еще со вчерашнего утра не могут вылететь
SkyUp массово сокращает авирейсы за границу: куда отменены вылетыSkyUp массово сокращает авирейсы за границу: куда отменены вылеты
В Сети показали кросс-седан Hyundai SonataВ Сети показали кросс-седан Hyundai Sonata
Японии запустит сервис электрических воздушных такси уже к 2025 годуЯпонии запустит сервис электрических воздушных такси уже к 2025 году
Под Киевом легковой автомобиль с 13 людьми перевернулся на крышу, двое погибших (обновлено)Под Киевом легковой автомобиль с 13 людьми перевернулся на крышу, двое погибших (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве водитель троллейбуса умер за рулемВ Киеве водитель троллейбуса умер за рулем
Операторы проката электросамокатов в Киеве уменьшили их скорость до 20 км/чОператоры проката электросамокатов в Киеве уменьшили их скорость до 20 км/ч
На железнодорожном вокзале в Киеве установят новый эскалатор с сенсоромНа железнодорожном вокзале в Киеве установят новый эскалатор с сенсором
В Киеве появилась первая дорога совмещенного движения автомобилей и велосипедов с новой разметкойВ Киеве появилась первая дорога совмещенного движения автомобилей и велосипедов с новой разметкой
На территории предприятия в Киеве дотла сгорели три экскаватораНа территории предприятия в Киеве дотла сгорели три экскаватора
Общественный транспорт в Киеве меняет график работы: расписание маршрутовОбщественный транспорт в Киеве меняет график работы: расписание маршрутов
Кусок бетона с Брестского моста в Киеве пробил ветровое стекло "ГАЗели"Кусок бетона с Брестского моста в Киеве пробил ветровое стекло "ГАЗели"
Uber и Bolt повышают тарифы на свои услуги в КиевеUber и Bolt повышают тарифы на свои услуги в Киеве
В Киеве будут судить мужчину, который на угнанном автомобиле скрылся с места смертельного ДТПВ Киеве будут судить мужчину, который на угнанном автомобиле скрылся с места смертельного ДТП
В Киеве увеличили тарифы на парковкуВ Киеве увеличили тарифы на парковку
Последние новости
Подгружаем последние новости