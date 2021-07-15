Китай разрабатывает гиперзвуковой пассажирский самолёт, похожий на Concorde, но намного больше

Исследователи из Китая создают гиперзвуковой самолёт который формой крыльев напоминает французско-британский Concorde, но при этом он гораздо больше него, и даже крупнее Boeing-737. Используемая аэродинамическая модель применялась в китайских аэрокосмических миссиях.

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45-метровый самолёт примерно на треть длиннее Boeing 737-700, оснащён двумя воздушно-реактивными двигателями и треугольными крыльями, почти аналогичными тем, что использовались в Concorde. Известно, что исследователи использовали аэродинамическую модель, доказавшую эффективность в ходе последних космических миссий КНР на больших высотах.

Учёные обнаружили зоны на корпусе самолёта, требующие дополнительной защиты или усиления, поскольку именно они наиболее вероятно будут подвергаться перепадам температур и давления при скоростях в 6 Махов (более 7000 км/ч). Открытия найдут «применение в аналогичных инженерных проектах». Известно, что полёт к Марсу и лунная миссия требовали путешествия в атмосфере Земли на «гиперскоростях».

Ожидается, что к 2025 году Китай закончит эксперименты, призванные проверить все ключевые компоненты гиперзвуковых технологий, включая испытания воздушно-реактивного двигателя нового поколения. Ещё через десять лет в КНР намерены оперировать флотом из гиперзвуковых самолётов, способных доставить 10 пассажиров в любую точку Земли в течение часа, а к 2045 году такие самолёты будут иметь на борту места для 100 и более пассажиров.

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При этом гиперзвуковые самолёты используют для сжигания топлива кислород из воздуха, поэтому обходятся буквально в сто раз дешевле ракет со сжиженным газом. Использование комбинации технологий позволит КНР доставлять более 10 000 тонн грузов и более 10 000 пассажиров ежегодно на космические станции, расположенные на околоземных орбитах и даже на Луну.

Пока же гиперзвуковые самолёты используются военными. Несмотря на большие размеры, для пассажиров в них места немного из-за особенности двигателей и конструкции. Кроме того, путешествие на современных моделях является не самым приятным из-за высоких температур и вибраций.

Также известно, что у КНР имеется как минимум одна модель гиперзвуковых ракет — DF-17, впервые продемонстрированных в 2019 году.



