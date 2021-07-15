“Думал лужайка“: Land Rover попал в болото (видео)
Внедорожник Land Rover обладает отличными внедорожными характеристиками. Он может проехать практически везде. Но это не означает, что на нем можно ехать, не разбирая дороги. Иначе легко попасть не только в смешную, но и в опасную ситуацию…
В Сети разместили видео, в котором показано, что бывает, если не рассчитать свои силы и возможности Land Rover.
В видео Land Rover съехал с дороги на красивую зеленую лужайку. Видимо, владелец внедорожника решил, что эта лужайка – отличное место для пикника.
Но красивая зеленая трава на самом деле оказалась густой ряской, а полянка для пикников - болотом. Внедорожник заехал в топь. Трясина поглотила всю его переднюю часть.
К сожалению, в видео не показано, как из машины выбирается водитель и что происходит потом. Судя по всему, без тягача в этом случае не обошлось.
У Land Rover, конечно, хорошие внедорожные характеристики, но все же, как говорит пословица, не зная броду, не суйся в воду.
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