На Львовщине селевой поток сошел на трассе "Киев-Чоп"

Проезд по этому участку затруднен.

На Львовщине селевой поток сошел на трассе "Киев-Чоп"
Фото: Управління ДСНС України у Чернівецькій області

Во Львовской области на трассе "Киев-Чоп" сошел селевой поток, движение автомобилей затруднено.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции во Львовской области.

Отмечается, что информацию об инциденте правоохранители получили в 18:50.

"Львовская область, Сколевский район, с. Коростив, автодорога М-06, сошел селевой поток на дорожное полотно. Проезд по єтому участку затруднен. На месте работает ГСЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате потопа в июне в Ялте погиб человек, еще 8 пострадали, один пропал без вести.

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