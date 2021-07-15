2021-07-15
На Львовщине селевой поток сошел на трассе "Киев-Чоп"
Проезд по этому участку затруднен.
Фото: Управління ДСНС України у Чернівецькій області
Во Львовской области на трассе "Киев-Чоп" сошел селевой поток, движение автомобилей затруднено.
Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции во Львовской области.
Отмечается, что информацию об инциденте правоохранители получили в 18:50.
"Львовская область, Сколевский район, с. Коростив, автодорога М-06, сошел селевой поток на дорожное полотно. Проезд по єтому участку затруднен. На месте работает ГСЧС", - говорится в сообщении.
Напомним, в результате потопа в июне в Ялте погиб человек, еще 8 пострадали, один пропал без вести.