Правую сторону на трассе Киев-Борисполь откроют уже в эти выходные - Кирилл Тимошенко

Работы на участке дороги между Киевом и Борисполем начались в июне.

Правую сторону на трассе Киев-Борисполь откроют уже в эти выходные - Кирилл Тимошенко

Работы по устройству покрытия на правом проезде трассы Киев - Борисполь завершаются уже на этих выходных. Далее дорожные бригады переходят на левую сторону магистрали. Об этом сообщила официальная Facebook-страница Министерства инфраструктуры.

«Работы на участке дороги между Киевом и Борисполем начались в июне. В рекордные сроки, а именно за три недели, завершен правый проезд, который вот-вот уже будет открыт для водителей. Всю же дорогу планируем открыть уже в конце августа», - заявил заместитель главы Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко.

Он напомнил, что этот участок маршрута М-03 Киев – Харьков есть в перечне объектов инфраструктуры, которые будут завершены к 30-й годовщине Независимости Украины в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка». Среди других подобных объектов: маршрут Киев - Кишинев, Южный обход Днепра, «Дорога Единства» Стрый - Изварино, трасса Н-13 Львов - Самбор - Ужгород.

Маршрут Киев-Борисполь обновляют впервые за 17 лет - сейчас здесь работают 164 единицы техники и более 150 сотрудников.

«17-километровый участок Киев-Борисполь генерирует один из самых высоких показателей трафика в Украине - около 85 тыс. машин в сутки. Для нас критически важно поддерживать его состояние в хорошем состоянии - и мы на том этапе, когда эксплуатационного содержания уже недостаточно», - пояснил Александр Кубраков, Министр инфраструктуры.

По его оценкам, после проведения ремонта дорожное покрытие будет служить не менее 10 лет. Для контроля над перегрузкой будет установлена площадка взвешивания-в-движении.

«Подчеркиваю - международный аэропорт «Борисполь» и маршрут от него в столицу - это первое, что видят иностранные туристы, прибывающие в столицу Украины. Поэтому сейчас мы прилагаем максимум усилий, чтобы эти объекты были образцовыми», - подчеркнул Кубраков.

Напомним, ранее заместитель главы ОП, координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко заявил, что план программы на этот год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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