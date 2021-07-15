Вертолет армии США Black Hawk аварийно сел в центре Бухареста

После инцидента в столице Румынии отменили авиашоу ко Дню авиации.

Фото: facebook.com/AeronewsGlobal

Вертолет Вооруженных сил США экстренно сел на площади Шарля де Голля в столице Румынии во время репетиции ко Дню авиации.

Black Hawk совершил аварийную посадку прямо на дороге, где он сбил столбы освещения, сообщает digi24.ro.

По данным издания, пострадавших в результате инцидента нет.

Фото: facebook.com/AeronewsGlobal

Фото: facebook.com/AeronewsGlobal

После аварийной посадки американского вертолета авиашоу во время Дня авиации 20 июля в Бухаресте отменили.

Напомним, в июле 2002 года на аэродроме "Скнылив" во Львове во время авиашоу разбился военный самолет Су-27, в результате чего на месте погибли 74 человека, 3 умерли в больнице, пострадали 292 человека.

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