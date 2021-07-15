В Киеве водитель троллейбуса умер за рулем

Трагедия произошла на пересечении улиц Вышгородской и Мостицкой.

Утром 15 июля в Подольском районе Киева водителю троллейбуса стало плохо за рулем, спасти мужчину не удалось.

Как сообщает Киевская служба спасения, трагедия произошла на пересечении улиц Вышгородской и Мостицкой.

Около 8:30, идя на работу, работник КАРС "Киевская служба спасения" заметил, как неожиданно остановился троллейбус. Как оказалось, водителю во время движения стало плохо. Спасатель вызвал службу "103" и позвал на помощь коллег из службы КАРС, чье подразделение находится рядом.

"Спасатели начали реанимационные действия, которые продолжались до приезда бригады скорой помощи. Более получаса медики боролись за жизнь водителя. Но, к сожалению, спасти его не удалось", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, летом 2018-го в Киеве водитель автобуса с детьми умер за рулем. Неуправляемый Mercedes остановил учитель.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
YanAir вторые сутки держит в Борисполе пассажиров: уставшие люди еще со вчерашнего утра не могут вылететьYanAir вторые сутки держит в Борисполе пассажиров: уставшие люди еще со вчерашнего утра не могут вылететь
SkyUp массово сокращает авирейсы за границу: куда отменены вылетыSkyUp массово сокращает авирейсы за границу: куда отменены вылеты
В Сети показали кросс-седан Hyundai SonataВ Сети показали кросс-седан Hyundai Sonata
Японии запустит сервис электрических воздушных такси уже к 2025 годуЯпонии запустит сервис электрических воздушных такси уже к 2025 году
Под Киевом легковой автомобиль с 13 людьми перевернулся на крышу, двое погибших (обновлено)Под Киевом легковой автомобиль с 13 людьми перевернулся на крышу, двое погибших (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
В селе на Львовщине легковой автомобиль попал под поезд, водитель погибВ селе на Львовщине легковой автомобиль попал под поезд, водитель погиб
Операторы проката электросамокатов в Киеве уменьшили их скорость до 20 км/чОператоры проката электросамокатов в Киеве уменьшили их скорость до 20 км/ч
На железнодорожном вокзале в Киеве установят новый эскалатор с сенсоромНа железнодорожном вокзале в Киеве установят новый эскалатор с сенсором
В Запорожье водитель самоката заплатит более 120 тысяч гривень за наезд на пешеходаВ Запорожье водитель самоката заплатит более 120 тысяч гривень за наезд на пешехода
В Киеве появилась первая дорога совмещенного движения автомобилей и велосипедов с новой разметкойВ Киеве появилась первая дорога совмещенного движения автомобилей и велосипедов с новой разметкой
На территории предприятия в Киеве дотла сгорели три экскаватораНа территории предприятия в Киеве дотла сгорели три экскаватора
Под Киевом легковой автомобиль с 16 людьми перевернулся на крышу, погибли водитель и 7-летний мальчик (обновлено)Под Киевом легковой автомобиль с 16 людьми перевернулся на крышу, погибли водитель и 7-летний мальчик (обновлено)
Аваков анонсировал соглашение о взаимном признании водительских удостоверений с ИталиейАваков анонсировал соглашение о взаимном признании водительских удостоверений с Италией
В Украине перестали выдавать водительские права: известно почемуВ Украине перестали выдавать водительские права: известно почему
Общественный транспорт в Киеве меняет график работы: расписание маршрутовОбщественный транспорт в Киеве меняет график работы: расписание маршрутов
Последние новости
Подгружаем последние новости