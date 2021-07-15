В Киеве водитель троллейбуса умер за рулем

Трагедия произошла на пересечении улиц Вышгородской и Мостицкой.

Утром 15 июля в Подольском районе Киева водителю троллейбуса стало плохо за рулем, спасти мужчину не удалось.

Как сообщает Киевская служба спасения, трагедия произошла на пересечении улиц Вышгородской и Мостицкой.

Около 8:30, идя на работу, работник КАРС "Киевская служба спасения" заметил, как неожиданно остановился троллейбус. Как оказалось, водителю во время движения стало плохо. Спасатель вызвал службу "103" и позвал на помощь коллег из службы КАРС, чье подразделение находится рядом.

"Спасатели начали реанимационные действия, которые продолжались до приезда бригады скорой помощи. Более получаса медики боролись за жизнь водителя. Но, к сожалению, спасти его не удалось", - отмечается в сообщении.