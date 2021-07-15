В ДТП погиб майор полиции Донецкой области, который вез задержанного за изнасилование

38-летний старший уполномоченный Волновахского районного отдела Нацполиции погиб в ДТП при исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Донбасса.

Майор полиции Александр Корж вместе с коллегой на служебном автомобиле доставлял из Луганской области злоумышленника, задержанного за изнасилование.

На дороге близ города Родинское машина выехала в кювет и перевернулась. Александр, управлявший автомобилем, погиб, а пассажиры получили телесные повреждения.

Александр Корж посвятил службе в органах внутренних дел 21 год. У него остался 10-летний сын.

"Всю жизнь полицейский работал на линии розыска без вести пропавших лиц и преступников, скрывавшихся от закона, вернул домой сотни людей и не дал избежать наказания злоумышленникам. С начала года Александр занял должность старшего оперуполномоченного сектора раскрытия преступлений против личности отдела криминальной полиции и начал раскрывать тяжкие и особо тяжкие преступления", - говорится в сообщении.