В ДТП погиб майор полиции Донецкой области, который вез задержанного за изнасилование

Александр Корж, который управлял автомобилем, погиб, а пассажиры получили телесные повреждения.

В ДТП погиб майор полиции Донецкой области, который вез задержанного за изнасилование
Олександр Корж
Фото: police.dn.ua

38-летний старший уполномоченный Волновахского районного отдела Нацполиции погиб в ДТП при исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Донбасса.

Майор полиции Александр Корж вместе с коллегой на служебном автомобиле доставлял из Луганской области злоумышленника, задержанного за изнасилование.

На дороге близ города Родинское машина выехала в кювет и перевернулась. Александр, управлявший автомобилем, погиб, а пассажиры получили телесные повреждения.

Александр Корж посвятил службе в органах внутренних дел 21 год. У него остался 10-летний сын.

"Всю жизнь полицейский работал на линии розыска без вести пропавших лиц и преступников, скрывавшихся от закона, вернул домой сотни людей и не дал избежать наказания злоумышленникам. С начала года Александр занял должность старшего оперуполномоченного сектора раскрытия преступлений против личности отдела криминальной полиции и начал раскрывать тяжкие и особо тяжкие преступления", - говорится в сообщении.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
YanAir вторые сутки держит в Борисполе пассажиров: уставшие люди еще со вчерашнего утра не могут вылететьYanAir вторые сутки держит в Борисполе пассажиров: уставшие люди еще со вчерашнего утра не могут вылететь
SkyUp массово сокращает авирейсы за границу: куда отменены вылетыSkyUp массово сокращает авирейсы за границу: куда отменены вылеты
В Сети показали кросс-седан Hyundai SonataВ Сети показали кросс-седан Hyundai Sonata
Японии запустит сервис электрических воздушных такси уже к 2025 годуЯпонии запустит сервис электрических воздушных такси уже к 2025 году
Под Киевом легковой автомобиль с 13 людьми перевернулся на крышу, двое погибших (обновлено)Под Киевом легковой автомобиль с 13 людьми перевернулся на крышу, двое погибших (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
В селе на Львовщине легковой автомобиль попал под поезд, водитель погибВ селе на Львовщине легковой автомобиль попал под поезд, водитель погиб
Под Киевом легковой автомобиль с 16 людьми перевернулся на крышу, погибли водитель и 7-летний мальчик (обновлено)Под Киевом легковой автомобиль с 16 людьми перевернулся на крышу, погибли водитель и 7-летний мальчик (обновлено)
Под Киевом легковой автомобиль с 13 людьми перевернулся на крышу, двое погибших (обновлено)Под Киевом легковой автомобиль с 13 людьми перевернулся на крышу, двое погибших (обновлено)
Укрзализныця рассказала, какие еще рейсы задерживаются после схождения поезда с рельсов в Киевской областиУкрзализныця рассказала, какие еще рейсы задерживаются после схождения поезда с рельсов в Киевской области
В Яремче автомобиль сорвался с обрыва, погибли четыре человекаВ Яремче автомобиль сорвался с обрыва, погибли четыре человека
На Филиппинах разбился военный самолет, известно о 17-ти погибшихНа Филиппинах разбился военный самолет, известно о 17-ти погибших
В Киеве будут судить мужчину, который на угнанном автомобиле скрылся с места смертельного ДТПВ Киеве будут судить мужчину, который на угнанном автомобиле скрылся с места смертельного ДТП
В Одесской области водитель автомобиля Nissan сбил трех человек на пешеходном переходе, погибли женщина с ребенкомВ Одесской области водитель автомобиля Nissan сбил трех человек на пешеходном переходе, погибли женщина с ребенком
В Винницкой области в ДТП с участием трех автомобилей погиб пассажирВ Винницкой области в ДТП с участием трех автомобилей погиб пассажир
В Европе тестируют новый седан, который заменит Ford MondeoВ Европе тестируют новый седан, который заменит Ford Mondeo
Последние новости
Подгружаем последние новости