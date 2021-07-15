В селе на Львовщине легковой автомобиль попал под поезд, водитель погиб

Женщина проигнорировала сигнализацию на железнодорожном переезде.

Фото: facebook.com/MNSLVIV

Утром в четверг на железнодорожном переезде на окраине села Панчищины во Львовской области автомобиль Daewoo Nexia попал под поезд.

На сайте полиции Львовской области сообщается, что за рулем автомобиля находилась 37-летняя местная жительница. Она проигнорировала предупредительные сигналы на железнодорожном переезде и выехала на пути в то время, когда там проезжал грузовой поезд.

Тепловоз ударил автомобиль со стороны водителя. Во время столкновения женщина получила телесные повреждения, от которых скончалась.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Напомним, несколько дней назад под Киевом перевернулась машина, в которой находились 16 пассажиров. В результате аварии погиб водитель и 7-летний мальчик.

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