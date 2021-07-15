2021-07-15
В селе на Львовщине легковой автомобиль попал под поезд, водитель погиб
Женщина проигнорировала сигнализацию на железнодорожном переезде.
Фото: facebook.com/MNSLVIV
Утром в четверг на железнодорожном переезде на окраине села Панчищины во Львовской области автомобиль Daewoo Nexia попал под поезд.
На сайте полиции Львовской области сообщается, что за рулем автомобиля находилась 37-летняя местная жительница. Она проигнорировала предупредительные сигналы на железнодорожном переезде и выехала на пути в то время, когда там проезжал грузовой поезд.
Тепловоз ударил автомобиль со стороны водителя. Во время столкновения женщина получила телесные повреждения, от которых скончалась.
Фото: facebook.com/MVS.LVIV
Фото: facebook.com/MVS.LVIV
Напомним, несколько дней назад под Киевом перевернулась машина, в которой находились 16 пассажиров. В результате аварии погиб водитель и 7-летний мальчик.