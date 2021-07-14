На Киевщине задержали банду, которая похищала элитные авто

Четверо уроженцев Черниговщины совершали кражи автомобилей в Броварском и Бориспольском районах.

На Киевщине задержали банду, которая похищала элитные авто
Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В Киевской области полицейские задержали преступную группировку, которая похищала автомобили премиум-класса.

Четверо уроженцев Черниговщины, организовав преступную группировку, совершали кражи элитных транспортных средств на территории Броварского и Бориспольского районов, информирует пресс-служба полиции Киевской области.

Установлено, что организатором незаконной деятельности стал 26-летний киевлянин, который уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления и в настоящее время находится под следствием за сбыт наркотиков.

Правоохранители провели шесть обысков по месту жительства фигурантов и в их автомобилях и изъяли орудия преступления, номерные знаки, наркотические вещества, банковские карты, мобильные телефоны. Автоворов задержали.

"Сейчас есть доказательства причастности мужчин к совершению 5 эпизодов краж автомобилей марок "Toyota" и "Mitsubishi". Ими оказались молодые люди в возрасте от 26 до 31 года. Все они уроженцы Черниговской области. Некоторые из них ранее были судимы", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщалось, в июне в Киевской области задержали серийного похитителя автомобилей. 51-летний житель поселка Глеваха похищал автомобили марки Chevrolet Aveo в течение 2020 и 2021 годов.

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