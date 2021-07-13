"Укрзализныця" назначила Интерсити из Харькова в Геническ

Поезд будет курсировать с 17 июля.

"Укрзализныця" назначила Интерсити из Харькова в Геническ
Фото: zruchno.travel

С учетом большой популярности маршрутов к морю "Укрзализныця" запускает дополнительный поезд Интерсити №729/730 сообщением Харьков - Геническ. Он будет курсировать ежедневно с 17 июля, сообщает пресс-служба компании.

Поезд будет отправляться из Харькова в 6:29 и прибывать к морю в 13:26. Обратно, из Геническа, он будет отправляться в 14:04 и прибывать в Харьков в 21:34.

Поезд будет останавливаться на станциях Лозовая, Павлоград, Синельниково, Запорожье, Мелитополь и Новоалексеевка.

Как сообщалось, "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда "Житомир - Одесса".

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