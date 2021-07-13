Дочернее предприятие Volkswagen удвоит число зарядных станций для электромобилей в США к концу 2025 года

Electrify America, подразделение автоконцерна Volkswagen, управляющее сетью зарядных станций постоянного тока для электромобилей в США, объявило во вторник о планах увеличить в течение следующих четырёх лет более чем вдвое свою инфраструктуру в США и Канаде.

Дочернее предприятие Volkswagen удвоит число зарядных станций для электромобилей в США к концу 2025 года

REUTERS/Matthias Rietschel

Как ожидает компания, к 2025 году её сеть будет насчитывать более 1800 станций быстрой зарядки и порядка 10 000 зарядных устройств для водителей электромобилей.

Инфраструктура для зарядки электромобилей привлекла внимание ряда секторов экономики США, включая коммунальные предприятия, автомобилестроительные компании и крупные нефтяные корпорации. Все они надеются получить доход благодаря растущему спросу на электроэнергию в связи с переходом на транспортные средства с электрическим приводом во всем мире и постепенным отказом от двигателей внутреннего сгорания.

Это объявление последовало после того, как на прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Volkswagen пытается продать долю в Electrify America, чтобы получить дополнительные средства для строительства инфраструктуры для транспортных средств на электрической тяге.

В настоящее время у Electrify America насчитывается 635 зарядных станций с примерно 2850 точками быстрой зарядки электромобилей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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