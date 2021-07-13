В Украине начали принимать заказы на новый Renault Captur

В Украине начался предварительный заказ нового компактного кроссовера Renault Captur. Он получил новый скульптурный дизайн, современные технологии и дополнительное оборудование.

В базовой комплектации новый Captur с 1,3 л бензиновым двигателем мощностью 130 л.с., который работает вместе с автоматической 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, стоит от 603 900 гривен.

Уже в базовой комплектации есть система курсовой устойчивости, система помощи при старте на подъеме, система помощи при экстренном торможении, Антиблокировочная система, фронтальные, боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, центральный замок, датчики дождя и света, задний парктроник, круиз-контроль, подогрев заднего стекла и передних сидений, мультимедийная система, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски и др.

Комплектация Limited Edition Intense стоит 662 500 гривен, а Intense – 672 400 гривен. Они дополнительно получили передний парктроник, камеру заднего вида, регулируемые передние сиденья, цифровой бортовой компьютер, кожаное рулевое колесо и др.

Напомним, ранее в Украине начались продажи нового фургона Renault Express. В базовой комплектации он стоит от 454 400 гривен.