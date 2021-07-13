"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда "Житомир - Одесса"

"Укрзализныця" увеличивает периодичность курсирования поезда "Житомир - Одесса", учитывая большую популярность маршрута.

Согласно сообщению пресс-службы компании, дополнительные рейсы поезда №131/132 Житомир - Одесса запланированы на 18, 22, 26 и 30 июля, а также на 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 и 30 августа.

Из Житомира поезд отправляется в 23:15 и прибывает к морю в 9:29. Обратно из Одессы он отправляется в 12:27 и прибывает в Житомир в 22:10.

Напомним, с 12 июля "Укрзализныця" назначила курсирование дополнительного двугрупного ночного скорого поезда №250/261-262/249 Кременчуг, Полтава, Харьков - Бердянск.