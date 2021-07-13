Операторы проката электросамокатов в Киеве уменьшили их скорость до 20 км/ч

В пешеходных и исторических зонах скорость ограничат еще больше.

Операторы проката электросамокатов в Киеве уменьшили их скорость до 20 км/ч
Фото: kyivcity.gov.ua

Компании-операторы проката электросамокатов в Киеве программно ограничили их скорость до 20 км/ч, выполняя условия меморандума, подписанного с Киевгорадминистрацией в конце июня.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов.

"В рамках меморандума мы заложили ряд ограничений, которые должны помочь повысить безопасность киевлян при передвижении по улицам города. Одним из основных было ограничение максимальной скорости с 35 км/ч до 20 км/ч. По состоянию на 13 июля все операторы это требование выполнили", - рассказал Усов.

Кроме того, четверо из семи операторов ввели зоны ограничения скорости до 14 км/ч и зоны полного запрета движения, остальные должны сделать это в ближайшее время.

Компании также частично промаркировали самокаты номерными знаками. Они наносятся с обеих сторон трубы руля в формате "буква и 4 цифры". Каждый из операторов имеет свои уникальные серии: Bolt - A, В, С; Jet - J, Е; BikeNow - N; Kiwi - K; Scroll Bird - O, S; Zelectra - Т, Z; Vzhooh - V.

Киевские власти начали получать первые большие данные и тепловые карты от операторов об интенсивности движения прокатных самокатов на улицах и популярных местах для старта-финиша. В дальнейшем эти данные обещают использовать для оптимизации маршрутов общественного транспорта.

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