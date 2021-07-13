В Чехии началось серийное производство Skoda Fabia нового поколения. Это уже четвертое поколение популярного компактного чешского хэтчбека.

Skoda Fabia четвертого поколения построена на платформе MQB-A0 группы Volkswagen. На этой платформе уже построены также новые Audi A1 Sportback, Seat Ibiza и Volkswagen Polo.

Благодаря новой платформе новая Fabia является самым вместительным и просторным автомобилем в своем сегменте. По своим габаритам она больше, чем модель предыдущего поколения (ее длина на 111 мм больше, а объем багажника увеличился на 50 литров – до 380 литров).

Fabia нового поколения также получила улучшенные функции комфорта, многочисленные системы безопасности и помощи водителю.

В дизайне произошли эволюционные изменения. У новой Fabia такой же стиль дизайна, как у Kodiaq и Enyaq iV. Уже в базовой комплектации есть светодиодные фары. Самые заметные изменения спереди – новые противотуманные фары и новый бампер.

В линейку двигателей новой Fabia входит больше силовых агрегатов, чем у модели третьего поколения. Базовым двигателем является трехцилиндровый 1.0 MPI мощностью 64 и 79 л.с. Он работает вместе с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Топовым является четырехцилиндровый 1,5 л мотор с турбонаддувом мощностью 148 л.с. Версия с таким мотором до 100 км/ч разгоняется за 7,9 секунды.

В Украине новый хэтчбек Skoda Fabia в базовой комплектации стоит от 483 373 гривен. Он оснащается двигателем 1.0 TSI мощностью 95 л.с.

Напомним, ранее Skoda представила обновленный кроссовер Skoda Kodiaq.