Началось серийное производство Skoda Fabia нового поколения

В Чехии началось серийное производство Skoda Fabia нового поколения. Это уже четвертое поколение популярного компактного чешского хэтчбека.

Началось серийное производство Skoda Fabia нового поколения

Skoda Fabia четвертого поколения построена на платформе MQB-A0 группы Volkswagen. На этой платформе уже построены также новые Audi A1 Sportback, Seat Ibiza и Volkswagen Polo.

Благодаря новой платформе новая Fabia является самым вместительным и просторным автомобилем в своем сегменте. По своим габаритам она больше, чем модель предыдущего поколения (ее длина на 111 мм больше, а объем багажника увеличился на 50 литров – до 380 литров).

Началось серийное производство Skoda Fabia нового поколения

Fabia нового поколения также получила улучшенные функции комфорта, многочисленные системы безопасности и помощи водителю.

В дизайне произошли эволюционные изменения. У новой Fabia такой же стиль дизайна, как у Kodiaq и Enyaq iV. Уже в базовой комплектации есть светодиодные фары. Самые заметные изменения спереди – новые противотуманные фары и новый бампер.

Началось серийное производство Skoda Fabia нового поколения

В линейку двигателей новой Fabia входит больше силовых агрегатов, чем у модели третьего поколения. Базовым двигателем является трехцилиндровый 1.0 MPI мощностью 64 и 79 л.с. Он работает вместе с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Топовым является четырехцилиндровый 1,5 л мотор с турбонаддувом мощностью 148 л.с. Версия с таким мотором до 100 км/ч разгоняется за 7,9 секунды.

В Украине новый хэтчбек Skoda Fabia в базовой комплектации стоит от 483 373 гривен. Он оснащается двигателем 1.0 TSI мощностью 95 л.с.

Началось серийное производство Skoda Fabia нового поколения

Напомним, ранее Skoda представила обновленный кроссовер Skoda Kodiaq.


Максимов Віталій, Тудей

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