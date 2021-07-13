ТОП-5 самых надежных компактных б/у авто по цене до 4000 евро

Бум кроссоверов охватил уже практически все страны мира. Однако, компактные автомобили тоже остаются популярными во многих странах. В немецком новом отчете T?V-Report назвали пять самых надежных компактных б/у автомобилей по цене до 4000 евро.

Audi A3

Компактный Audi A3 (см. фото вверху) появился уже давно, но этот компактный автомобиль оказался очень надежным. Потеря масла не является большой проблемой, но при покупке обратите на это внимание. Такой подержанный автомобиль в Германии, например, можно купить за 1 900 евро.

Toyota Auris (Typ E15)

Даже через десять лет после выпуска Toyota Auris остается надежным автомобилем с просторным салоном и хорошим уровнем безопасности. При покупке подержанного Auris обратите внимание на стояночный тормоз – на него были жалобы. Купить такой автомобиль можно за 3 000 евро.

Mercedes-Benz A–Class

Mercedes-Benz A–Class (Typ W 169) не самый роскошный автомобиль, но он практичный и надежный. A–Class, выпускавшийся до 2012 года, всегда получает высокие оценки за безопасность. Но при покупке обращайте внимание на тормоза, чтобы они не были изношенными. Цена – от 1500 евро.

BMW 1 Series

BMW 1 Series (E81/E82/E87/E88) считается надежным автомобилем. У него минимальное количество проблем и хорошая антикоррозийная защита. Цена – от 2000 евро.

VW Golf

Это абсолютный бестселлер среди компактных автомобилей. Вы не ошибетесь, если купите VW Golf, который выпущен до 2012 года. Но будьте осторожны с моторами 1.2 и 1.4 TSI. У них могут возникнуть проблемы с цепью привода ГРМ. Цена – от 3 500 евро.

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