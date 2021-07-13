На железнодорожном вокзале в Киеве установят новый эскалатор с сенсором

"Укрзализныця" подписала договор на поставку и установку нового эскалатора с сенсором на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве .

Об этом сообщил и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик.

"Завершаем затянувшуюся сагу вокруг главного эскалатора центрального вокзала Киева . Наконец успешно завершены торги в Prozorro, получили победителя - ООО «Мицуи Украина», сократили расходы на 16% от запланированных - почти 13 млн грн. И, что самое главное, не получили обжалования от Антимонопольного комитета Украины", - написал Юрик в фейсбуке.

По его словам, к установлению нового эскалатора осталось 275 дней.

"Какими будут новые эскалаторы? Они смогут обслуживать 7300 посетителей вокзала в час или 146 тыс. пассажиров за 20 часов непрерывной работы (так, новые эскалаторы должны работать не менее 20 часов в сутки). Без внимания не оставили и такой важный момент: техническая поддержка и сервисное обслуживание от поставщика - в течение 60 месяцев.

Приятный бонус: эскалаторы будут иметь LED-подсветку, сенсор для остановки лестничного полотна при отсутствии пассажиров и прочее. К новому эскалатору осталось 275 дней. Начинаем отсчет", - добавил Юрик.

Напомним, в мае прошлого года "Укрзализныця" пообещала "поставить точку" в вопросе замены эскалаторов на Центральном вокзале.

Нынешние эскалаторы были установлены в 2001 году во время реконструкции вокзала и до настоящего времени почти исчерпали срок своей эксплуатации. Обычно они работают по 20 часов в день и обслуживают 20-40 тыс. пассажиров ежедневно. В конце февраля 2018 года один из них был остановлен в связи с предельным износом перил цепи и их привода.

Возможность полной замены эскалаторов обсуждалась еще при экс-главе УЗ Войцеху Бальчуне.